В ЕР рассказали, от чего зависит принятие поправок о нарушениях на митингах

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Решение по законопроекту об отмене санкции в виде лишения свободы за нарушение порядка проведения митинга, не повлекшем насилия, во многом будет зависеть от отзыва правительства и Верховного суда, заявил РИА Новости член фракции "Единой России" Вячеслав Лысаков.
Ранее депутат Госдумы Сергей Шаргунов внес в ГД законопроект, которым предлагается отменить санкцию в виде лишения свободы за нарушение порядка проведения митинга, если действия гражданина не повлекли насилия. Предлагается также снизить максимальной срок лишения свободы с пяти лет по действующей санкции до трех лет. Однако в пакете документов к законопроекту, опубликованном в электронной базе Госдумы, отсутствует официальный отзыв кабмина, необходимый в случаях внесения поправок в УК.
"Здесь очень важно мнение правительства, Верховного суда, мнения опять же будут собираться субъектов, поскольку мы рассылку делаем соответствующую в соответствии с регламентом. И после этого уже комитет будет рассматривать этот законопроект и, соответственно, будет проведено голосование, по итогам которого будет принято решение. Все еще будет зависеть от главного правового управления администрации президента. Мы понимаем, что этот вопрос не только юридический, правовой, но и политический", - заявил Лысаков.
Депутат отметил, что любая законодательная инициатива имеет право на существование, а дальнейшая судьба проекта зависит от того, как "сложатся пазлы механизма принятия решения".
"Учитывая, что идет все-таки либерализация уголовного законодательства, учитывая последние события, все может быть. Может, будет коллективное решение властей, исполнительной и законодательной, о том, чтобы поддержать это предложение. Хотя я бы сказал, что здесь шанс 50 на 50", - добавил он.