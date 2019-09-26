Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-26T19:23Z
https://ria.ru/20190926/1559179250.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155820/86/1558208691_0:15:3072:1743_1036x0_80_0_0_795373a51aa5d0cabe0f44532791bcb5.jpg
РИА Новости

В ЕР рассказали, от чего зависит принятие поправок о нарушениях на митингах

19:23 26.09.2019
173
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкНесанкционированная акция в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы
Несанкционированная акция в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Несанкционированная акция в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы. Архивное фото
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Решение по законопроекту об отмене санкции в виде лишения свободы за нарушение порядка проведения митинга, не повлекшем насилия, во многом будет зависеть от отзыва правительства и Верховного суда, заявил РИА Новости член фракции "Единой России" Вячеслав Лысаков.
Ранее депутат Госдумы Сергей Шаргунов внес в ГД законопроект, которым предлагается отменить санкцию в виде лишения свободы за нарушение порядка проведения митинга, если действия гражданина не повлекли насилия. Предлагается также снизить максимальной срок лишения свободы с пяти лет по действующей санкции до трех лет. Однако в пакете документов к законопроекту, опубликованном в электронной базе Госдумы, отсутствует официальный отзыв кабмина, необходимый в случаях внесения поправок в УК.
Акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму
Вчера, 19:14РИА Новости
В СПЧ оценили законопроект об отмене сроков за нарушения на митингах
"Здесь очень важно мнение правительства, Верховного суда, мнения опять же будут собираться субъектов, поскольку мы рассылку делаем соответствующую в соответствии с регламентом. И после этого уже комитет будет рассматривать этот законопроект и, соответственно, будет проведено голосование, по итогам которого будет принято решение. Все еще будет зависеть от главного правового управления администрации президента. Мы понимаем, что этот вопрос не только юридический, правовой, но и политический", - заявил Лысаков.
Депутат отметил, что любая законодательная инициатива имеет право на существование, а дальнейшая судьба проекта зависит от того, как "сложатся пазлы механизма принятия решения".
"Учитывая, что идет все-таки либерализация уголовного законодательства, учитывая последние события, все может быть. Может, будет коллективное решение властей, исполнительной и законодательной, о том, чтобы поддержать это предложение. Хотя я бы сказал, что здесь шанс 50 на 50", - добавил он.
Несанкционированное акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. 3 августа 2019
18 сентября, 19:46РИА Новости
Прокуратура подала апелляцию по делу семьи Хомских, взявших детей на митинг
120007
Обсудить 0
Сергей ШаргуновВячеслав ЛысаковГосдума РФЕдиная РоссияРоссияОбщество
Рекомендуем
Акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму
В СПЧ оценили законопроект об отмене сроков за нарушения на митингах
РИА
Новости
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Лавров встретился с главой МИД Дании на полях Генассамблеи ООН
Член комитета Совета Федерации РФ по международным делам Олег Морозов
В Совфеде назвали санкции США попыткой "уколоть" Россию за свои неудачи
Несанкционированная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму
В ЛДПР оценили законопроект об отмене сроков за нарушения на митингах
Лента
новостей
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. 25 сентября 2018
МИД предложил ответ на невыдачу американских виз российским делегатам
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Франция изучит предложение России о введении моратория по РСМД
Президент Молдавии Игорь Додон
Додон рассказал, от чего зависит успех в решении приднестровской проблемы
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
В Госдуме прокомментировали расширение санкций США против России
Слева направо: президент США Билл Клинтон, президент РФ Борис Ельцин, президент Франции Жак Ширак после подписания Основополагающего акта Россия-Нато
Наина Ельцина назвала Ширака выдающимся политиком и настоящим интеллигентом
Госсекретарь США Майк Помпео
Помпео назвал причину введения новых санкций против России
Участники митинга в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму на проспекте Академика Сахарова в Москве. 10 августа 2019
Поправки в УК о нарушениях на митингах вернут автору
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке
Лавров пообещал резкий ответ на невыдачу США виз российской делегации
Несанкционированная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму
В ОП призвали изучить последствия незаконных акций до смягчения наказаний
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:06Президента Белоруссии пригласили посетить Крым
05:01Девушка написала мертвому брату СМС и получила ответ
04:56Россия создаст онлайн-архив о советских военнопленных времен Второй мировой
04:31Япония внимательно следит за наращиванием военной мощи России
04:30Япония считает Северную Корею "серьезной угрозой" своей безопасности
04:29В Мексике члены наркокартеля устроили засаду военным, пятеро погибли
04:25Центробанк сообщил о вале мошеннических звонков с подменой номеров банков
04:15Тихоокеанский флот впервые выполнил пуск сверхзвуковой ракеты "Оникс"
04:14В Пхеньяне усомнились в возможности следующего саммита КНДР-США
04:12Лавров встретился в Нью-Йорке с бывшим госсекретарем США Киссинджером
03:52Россия 20 раз за неделю поднимала в воздух истребители на границе
03:51После селфи на трибуне лидер Сальвадора заявил, что ООН нужна смена формата
03:45Появились кадры с места стрельбы в московском общежитии
03:41Израиль и Саудовская Аравия выступили в ООН с критикой Ирана
03:38Ученые определили страны, которые могут наращивать выбросы парниковых газов
03:37Гутерреш приветствовал первую с 2008 года встречу глав МИД России и Грузии
03:35Росприроднадзор предварительно запретил вылов морских животных в 2020 году
03:33В Госдепе считают, что российские военные могли знать о возможной химатаке
03:30Буксир присоединился к спасательной операции на плавбазе на Сахалине
03:27Гутерреш на встрече с Зеленским поддержал "нормандский формат"
Лента новостейМолния