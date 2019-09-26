В ЕР рассказали, от чего зависит принятие поправок о нарушениях на митингах

"Здесь очень важно мнение правительства, Верховного суда, мнения опять же будут собираться субъектов, поскольку мы рассылку делаем соответствующую в соответствии с регламентом. И после этого уже комитет будет рассматривать этот законопроект и, соответственно, будет проведено голосование, по итогам которого будет принято решение. Все еще будет зависеть от главного правового управления администрации президента. Мы понимаем, что этот вопрос не только юридический, правовой, но и политический", - заявил Лысаков.