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РИА Новости

В Пермском крае будут судить женщину, заморившую дочь голодом

19:21 26.09.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
ПЕРМЬ, 26 сен - РИА Новости. Уголовное дело в отношении матери 14-летней девочки из Краснокамска, скончавшейся от истощения, направлено в суд для применения принудительных мер медицинского характера, сообщает СК России.
По данным следствия, с марта по июль 2018 года жительница города Краснокамск Пермского края намеренно ограничивала в питании собственную дочь, желая ей смерти. Голодная диета привела к резкой потере массы тела девочки. Утром 16 июля 2018 женщина не смогла разбудить дочь. Прибывшие на вызов медики констатировали смерть девочки.
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Как отмечает СК, в отношении матери было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, с особой жестокостью". Расследованием дела занималось третье следственное управление (с дислокацией в Нижнем Новгороде) главного следственного управления СК РФ.
"В настоящее время уголовное дело направлено в суд для применения принудительных мер медицинского характера матери погибшей девочки", - говорится в сообщении.
В среду Краснокамский городской суд приговорил к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года бывшего заместителя директора школы №3 Краснокамска, в которой училась погибшая от истощения девочка. Суд признал ее виновной в халатности, из-за чего до соответствующих служб и правоохранительных органов не была доведена информация о социально опасном положении ученицы.
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