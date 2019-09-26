В Пермском крае будут судить женщину, заморившую дочь голодом

ПЕРМЬ, 26 сен - РИА Новости. Уголовное дело в отношении матери 14-летней девочки из Краснокамска, скончавшейся от истощения, направлено в суд для применения принудительных мер медицинского характера, сообщает СК России.

По данным следствия, с марта по июль 2018 года жительница города Краснокамск Пермского края намеренно ограничивала в питании собственную дочь, желая ей смерти. Голодная диета привела к резкой потере массы тела девочки. Утром 16 июля 2018 женщина не смогла разбудить дочь. Прибывшие на вызов медики констатировали смерть девочки.

Как отмечает СК, в отношении матери было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, с особой жестокостью". Расследованием дела занималось третье следственное управление (с дислокацией в Нижнем Новгороде) главного следственного управления СК РФ.

"В настоящее время уголовное дело направлено в суд для применения принудительных мер медицинского характера матери погибшей девочки", - говорится в сообщении.