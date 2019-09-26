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РИА Новости

В Иркутске склады с мукой и сахаром горят на 700 "квадратах"

19:13 26.09.2019
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы МЧС РФ
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ. Архивное фото
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Складские помещения с мукой и сахаром горят на площади 700 квадратных метров в Иркутске, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
В ведомстве уточнили, что возгорание произошло вечером в четверг на складах по улице Трактовая 18/22.
Сотрудник пожарно-спасательного подразделения МЧС
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"По прибытии к месту вызова было обнаружено, что происходит горение складских помещений (предварительно мука, сахар) на общей площади 700 квадратных метров", - рассказали в пресс-службе.
По предварительным данным, пострадавших и угрозы распространения огня нет. Дальнейшая информация уточняется.
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МЧС РФИркутскРоссияПроисшествия
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