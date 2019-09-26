В Иркутске склады с мукой и сахаром горят на 700 "квадратах"

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Складские помещения с мукой и сахаром горят на площади 700 квадратных метров в Иркутске, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

В ведомстве уточнили, что возгорание произошло вечером в четверг на складах по улице Трактовая 18/22.

"По прибытии к месту вызова было обнаружено, что происходит горение складских помещений (предварительно мука, сахар) на общей площади 700 квадратных метров", - рассказали в пресс-службе.