В Иркутске склады с мукой и сахаром горят на 700 "квадратах"

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Складские помещения с мукой и сахаром горят на площади 700 квадратных метров в Иркутске, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
В ведомстве уточнили, что возгорание произошло вечером в четверг на складах по улице Трактовая 18/22.
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"По прибытии к месту вызова было обнаружено, что происходит горение складских помещений (предварительно мука, сахар) на общей площади 700 квадратных метров", - рассказали в пресс-службе.
По предварительным данным, пострадавших и угрозы распространения огня нет. Дальнейшая информация уточняется.