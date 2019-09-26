Франция изучит предложение России о введении моратория по РСМД

ПАРИЖ, 26 сен – РИА Новости. Франция изучает предложение российской стороны о введении моратория на на развертывание в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности (РСМД), заявил на брифинге представитель французского МИД.
"Мы рассматриваем предложения России по этому очень важному вопросу", - заявил представитель французского МИД, отвечая на вопрос РИА Новости.
Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на источники сообщила, что президент России Владимир Путин направил лидерам ряда стран, в том числе входящих в НАТО, послание с предложением ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионах РСМД. Позднее НАТО подтвердила, что получила письмо от РФ по введению моратория на размещение РСМД, однако не считает такое предложение заслуживающим доверия.