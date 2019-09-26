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РИА Новости

Франция изучит предложение России о введении моратория по РСМД

19:08 26.09.2019 (обновлено: 19:16 26.09.2019)
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве. Архивное фото
ПАРИЖ, 26 сен – РИА Новости. Франция изучает предложение российской стороны о введении моратория на на развертывание в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности (РСМД), заявил на брифинге представитель французского МИД.
"Мы рассматриваем предложения России по этому очень важному вопросу", - заявил представитель французского МИД, отвечая на вопрос РИА Новости.
Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на источники сообщила, что президент России Владимир Путин направил лидерам ряда стран, в том числе входящих в НАТО, послание с предложением ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионах РСМД. Позднее НАТО подтвердила, что получила письмо от РФ по введению моратория на размещение РСМД, однако не считает такое предложение заслуживающим доверия.
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Договор о РСМДФранцияРоссияВ мире
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