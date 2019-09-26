Российские туроператоры оценили новые правила перевозки детей

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Российские туроператоры, которые занимаются детскими экскурсионными турами, выражают разочарование тем, что в обновленных правилах перевозки групп детей автобусами остался неизменным запрет на использование автобусов старше 10 лет, сообщила РИА Новости руководитель регионального совета Российского союза туриндустрии (РСТ) Ольга Санаева.

Постановление правительства РФ, которым вносятся поправки в правила перевозки групп детей автобусами, вступает в силу с 1 октября. Согласно постановлению, в частности, теперь требование об использовании автобусов, оснащенных ремнями безопасности, будет распространяться не только на междугороднее, но и на городское и пригородное сообщение.

Собеседница агентства одобрила положение о том, что теперь срок подачи уведомления в Госавтоинспекцию о планируемой перевозке в городском и пригородном сообщениях сокращен до 24 часов с 48. Она также отметила, что туроператоры приветствуют решение о сокращении списка документов, которые нужно подавать перед началом поездки, хотя и считают, что можно было сделать его еще короче.

Но Санаева обратила особое внимание на то, что туроператоры прежде всего добивались, чтобы из документа был исключен возрастной ценз на автобусы старше 10 лет. "Однако это положение осталось. Учитывая, что в России импортных автобусов моложе 10 лет практически нет, именно это требование всех особенно беспокоит", - подчеркнула она.

"Мы считаем, что 10-летние автобусы Mercedes или Setra, которые находятся в хорошем состоянии, очень надежны. До июля 2020 года возрастной ценз еще не действует, а что будет дальше, пока непонятно, если этот пункт остается в новых правилах. У нас нет никаких систем лояльности приобретения автобусов, а ввозить импортные машины мы не можем из-за акцизов и таможенных пошлин, поэтому автобусный парк стареет", - пояснила Санаева.