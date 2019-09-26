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РИА Новости

Российские туроператоры оценили новые правила перевозки детей

19:07 26.09.2019 (обновлено: 19:23 26.09.2019)
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© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкАвтобус с детьми
Автобус с детьми
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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Автобус с детьми. Архивное фото
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Российские туроператоры, которые занимаются детскими экскурсионными турами, выражают разочарование тем, что в обновленных правилах перевозки групп детей автобусами остался неизменным запрет на использование автобусов старше 10 лет, сообщила РИА Новости руководитель регионального совета Российского союза туриндустрии (РСТ) Ольга Санаева.
Постановление правительства РФ, которым вносятся поправки в правила перевозки групп детей автобусами, вступает в силу с 1 октября. Согласно постановлению, в частности, теперь требование об использовании автобусов, оснащенных ремнями безопасности, будет распространяться не только на междугороднее, но и на городское и пригородное сообщение.
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Собеседница агентства одобрила положение о том, что теперь срок подачи уведомления в Госавтоинспекцию о планируемой перевозке в городском и пригородном сообщениях сокращен до 24 часов с 48. Она также отметила, что туроператоры приветствуют решение о сокращении списка документов, которые нужно подавать перед началом поездки, хотя и считают, что можно было сделать его еще короче.
Но Санаева обратила особое внимание на то, что туроператоры прежде всего добивались, чтобы из документа был исключен возрастной ценз на автобусы старше 10 лет. "Однако это положение осталось. Учитывая, что в России импортных автобусов моложе 10 лет практически нет, именно это требование всех особенно беспокоит", - подчеркнула она.
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"Мы считаем, что 10-летние автобусы Mercedes или Setra, которые находятся в хорошем состоянии, очень надежны. До июля 2020 года возрастной ценз еще не действует, а что будет дальше, пока непонятно, если этот пункт остается в новых правилах. У нас нет никаких систем лояльности приобретения автобусов, а ввозить импортные машины мы не можем из-за акцизов и таможенных пошлин, поэтому автобусный парк стареет", - пояснила Санаева.
"В России есть регионы, где нет ни одного автобуса моложе 10 лет. Поэтому мы будем в очередной раз обращаться с просьбами пересмотреть применение возрастного ценза к автобусам, на которых перевозят детей. Примечательно, что нигде в мире не применяется такое правило к транспорту. И в России не существует возрастного ценза ни к самолетам, ни к теплоходам, ни к локомотивам, при том что только в автобусе при необходимости можно устранить поломку в пути", - заключила она.
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