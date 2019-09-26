Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-26T19:03Z
https://ria.ru/20190926/1559178035.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155917/72/1559177263_0:44:2928:1691_1036x0_80_0_0_05aa0c442ed42db4291e1578bf52ccaf.jpg
РИА Новости

Главы МИД России и Грузии обсудили проблемы двух стран

19:03 26.09.2019
983
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке
© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке
ТБИЛИСИ, 26 сен – РИА Новости. Главы МИД РФ и Грузии Сергей Лавров и Давид Залкалиани обсудили в Нью-Йорке грузино-российские отношения и ситуацию в Абхазии и Южной Осетии, сообщило в четверг грузинское внешнеполитическое ведомство.
В четверг МИД РФ сообщил, что 26 сентября на полях Генеральной Ассамблеи ООН, которая проходит в Нью-Йорке, была организована встреча при содействии Швейцарии, представляющей в отсутствие дипломатических отношений между Москвой и Тбилиси интересы России в Грузии и Грузии в России. Стороны обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, состоялся обмен мнениями по проблематике региональной безопасности
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке
25 сентября, 22:12РИА Новости
Лавров высказался за возобновление авиасообщения с Грузией
"В рамках 74-ой сессии Генеральной ассамблеи ООН по инициативе и организации Швейцарии состоялась встреча глав МИД Грузии и России. На встрече со стороны грузинской стороны был поднят вопрос деокупации грузинских территорий, разговор коснулся существующей обстановки безопасности и развивающихся процессов на оккупированных территориях, а также существующих грузино-российских проблемных вопросов", - говорится в сообщении.
Грузино-российские отношения обострились после того, как в Тбилиси опротестовали визит российских депутатов, которые принимали участие на международной конференции православия. Столицу Грузии 20 июня захлестнули акции протеста. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Спецназ разогнал митинг, но 21 июня протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны. На фоне этих событий президент РФ Владимир Путин подписал указ, запретивший российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля и рекомендовавший туроператорам и агентам не продавать путевки в эту страну.
Автомобиль с флагом правящей партии Грузинская мечта и Государственным флагом во время празднования итогов окончания голосования во втором туре президентских выборов в Грузии
16 сентября, 15:32Радио Sputnik
Правящая партия Грузии не поддержала дополнительные санкции против России
Между Россией и Грузией не существует дипломатических отношений, диалог между странами поддерживался в рамках Женевских дискуссий и на Пражских переговорах, проводимых с 2012 года. Отношения двух стран были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.
1420103
Обсудить 1
Сергей ЛавровМИД РФООНРоссияГрузияВ мире
Рекомендуем
Министр энергетики РФ Александр Новак и вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович отвечают на вопросы журналистов после встречи в Москве
Новак обсудил с Шефчовичем сотрудничество России с Евросоюзом по газу
РИА
Новости
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. 25 сентября 2018
МИД предложил ответ на невыдачу американских виз российским делегатам
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Лавров встретился с главой МИД Дании на полях Генассамблеи ООН
Госсекретарь США Майк Помпео
Помпео назвал причину введения новых санкций против России
Лента
новостей
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Франция изучит предложение России о введении моратория по РСМД
Член комитета Совета Федерации РФ по международным делам Олег Морозов
В Совфеде назвали санкции США попыткой "уколоть" Россию за свои неудачи
Виктор Медведчук
Медведчук рассказал, что означает для украинцев борьба за свободу слова
Кандидат в президенты Литвы, экономист Гитанас Науседа
Посольство России прокомментировало речь президента Литвы в ООН
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке
Лавров встретился с главой МИД Грузии на полях ГА ООН
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне
США расширили санкции против России
Члены совместного центра контроля и координации прекращения огня и стабилизации обстановки на Юго-Востоке Украины
В Кремле оценили идею Лукашенко о введении миротворцев в Донбасс
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров во время встречи в Москве с министром иностранных дел Нигера Каллой Анкурао
Лавров пообещал "сюрприз" для США после невыдачи виз российским делегатам
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке, США. 25 сентября 2019
Скабеева высмеяла выражение лица Зеленского после слов Трампа о Путине
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:06Президента Белоруссии пригласили посетить Крым
05:01Девушка написала мертвому брату СМС и получила ответ
04:56Россия создаст онлайн-архив о советских военнопленных времен Второй мировой
04:31Япония внимательно следит за наращиванием военной мощи России
04:30Япония считает Северную Корею "серьезной угрозой" своей безопасности
04:29В Мексике члены наркокартеля устроили засаду военным, пятеро погибли
04:25Центробанк сообщил о вале мошеннических звонков с подменой номеров банков
04:15Тихоокеанский флот впервые выполнил пуск сверхзвуковой ракеты "Оникс"
04:14В Пхеньяне усомнились в возможности следующего саммита КНДР-США
04:12Лавров встретился в Нью-Йорке с бывшим госсекретарем США Киссинджером
03:52Россия 20 раз за неделю поднимала в воздух истребители на границе
03:51После селфи на трибуне лидер Сальвадора заявил, что ООН нужна смена формата
03:45Появились кадры с места стрельбы в московском общежитии
03:41Израиль и Саудовская Аравия выступили в ООН с критикой Ирана
03:38Ученые определили страны, которые могут наращивать выбросы парниковых газов
03:37Гутерреш приветствовал первую с 2008 года встречу глав МИД России и Грузии
03:35Росприроднадзор предварительно запретил вылов морских животных в 2020 году
03:33В Госдепе считают, что российские военные могли знать о возможной химатаке
03:30Буксир присоединился к спасательной операции на плавбазе на Сахалине
03:27Гутерреш на встрече с Зеленским поддержал "нормандский формат"
Лента новостейМолния