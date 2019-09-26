Главы МИД России и Грузии обсудили проблемы двух стран

ТБИЛИСИ, 26 сен – РИА Новости. Главы МИД РФ и Грузии Сергей Лавров и Давид Залкалиани обсудили в Нью-Йорке грузино-российские отношения и ситуацию в Абхазии и Южной Осетии, сообщило в четверг грузинское внешнеполитическое ведомство.

В четверг МИД РФ сообщил, что 26 сентября на полях Генеральной Ассамблеи ООН, которая проходит в Нью-Йорке, была организована встреча при содействии Швейцарии, представляющей в отсутствие дипломатических отношений между Москвой и Тбилиси интересы России в Грузии и Грузии в России. Стороны обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, состоялся обмен мнениями по проблематике региональной безопасности

"В рамках 74-ой сессии Генеральной ассамблеи ООН по инициативе и организации Швейцарии состоялась встреча глав МИД Грузии и России. На встрече со стороны грузинской стороны был поднят вопрос деокупации грузинских территорий, разговор коснулся существующей обстановки безопасности и развивающихся процессов на оккупированных территориях, а также существующих грузино-российских проблемных вопросов", - говорится в сообщении.

Грузино-российские отношения обострились после того, как в Тбилиси опротестовали визит российских депутатов, которые принимали участие на международной конференции православия. Столицу Грузии 20 июня захлестнули акции протеста. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Спецназ разогнал митинг, но 21 июня протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны. На фоне этих событий президент РФ Владимир Путин подписал указ, запретивший российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля и рекомендовавший туроператорам и агентам не продавать путевки в эту страну.