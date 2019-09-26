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РИА Новости

В Совфеде назвали санкции США попыткой "уколоть" Россию за свои неудачи

18:50 26.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЧлен комитета Совета Федерации РФ по международным делам Олег Морозов
Член комитета Совета Федерации РФ по международным делам Олег Морозов
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Член комитета Совета Федерации РФ по международным делам Олег Морозов. Архивное фото
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. США проигрывают России в Сирии, пытаясь хоть как-то "уколоть" санкциями за свои неудачи, заявил РИА Новости в четверг член международного комитета Совфеда Олег Морозов.
Ранее США ввели санкции против одной российской компании, трех граждан РФ и пяти судов, сочтя, что они нарушили режим санкций по Сирии, создав схему по доставке авиационного топлива в страну, говорится в релизе минфина США, распространенном в четверг.
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
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"В Сирии США жёстко конкурируют с Россией. И проигрывают эту конкуренцию. И это видит весь мир. Поэтому каждое лыко в строку. Хоть так, но уколем Россию, раз не получается иначе", - сказал Морозов.
По его словам, Россия обязательно ответит на этот выпад Вашингтона. "К примеру, отобьем у террористов ещё часть сирийской территории", - сказал сенатор.
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Олег МорозовРоссияСШАВ мире
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