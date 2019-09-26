В Совфеде назвали санкции США попыткой "уколоть" Россию за свои неудачи

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. США проигрывают России в Сирии, пытаясь хоть как-то "уколоть" санкциями за свои неудачи, заявил РИА Новости в четверг член международного комитета Совфеда Олег Морозов.

Ранее США ввели санкции против одной российской компании, трех граждан РФ и пяти судов, сочтя, что они нарушили режим санкций по Сирии, создав схему по доставке авиационного топлива в страну, говорится в релизе минфина США, распространенном в четверг.

"В Сирии США жёстко конкурируют с Россией. И проигрывают эту конкуренцию. И это видит весь мир. Поэтому каждое лыко в строку. Хоть так, но уколем Россию, раз не получается иначе", - сказал Морозов.