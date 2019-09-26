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РИА Новости

Эйфелева башня погасит огни и закроется для туристов в память о Шираке

18:42 26.09.2019 (обновлено: 18:46 26.09.2019)
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© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкЭйфелева башня в Париже
Эйфелева башня в Париже
© РИА Новости / Доминик Бутен
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Эйфелева башня в Париже. Архивное фото
ПАРИЖ, 26 сен - РИА Новости, Виктория Иванова. Одна из главных достопримечательностей Парижа - Эйфелева башня - погасит свои огни вечером в четверг в память об умершем экс-президенте Франции Жаке Шираке, сообщили РИА Новости в компании SETE, обслуживающей башню.
Ширак, занимавший пост президента Франции с 1995 по 2007 год, ушёл из жизни утром в четверг в окружении своих родных. Бывшему главе государства было 86 лет.
Жак Ширак. 2001 год
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"Сегодня с 21.00 огни на Эйфелевой башне будут погашены в память о Жаке Шираке. Также с этого времени на башне не будет посетителей - мы не можем обеспечить безопасность гостей, когда иллюминация не горит", - сказал собеседник агентства.
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ТуризмтуристыНовости - ТуризмЖак ШиракФранцияПарижВ мире
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