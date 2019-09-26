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РИА Новости

МИД предложил ответ на невыдачу американских виз российским делегатам

18:40 26.09.2019 (обновлено: 04:31 27.09.2019)
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© РИА Новости / Роман Махмутов / Перейти в фотобанкШтаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. 25 сентября 2018
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. 25 сентября 2018
© РИА Новости / Роман Махмутов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Москва предложила перенести заседание Первого комитета (Комиссия по разоружению) Генассамблеи ООН из США в другую страну в ответ на невыдачу американских виз российским делегатам, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
По словам дипломата, ведомство ждет реакцию мирового сообщества на эту инициативу.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
25 сентября, 01:13РИА Новости
Лавров "поблагодарил" США за то, что "в конце концов получил визу"
"Не только Россия страдает от этого американского высокомерия, переходящего в абсолютно недостойный фарс", — отметил он в интервью журналу "Международная жизнь".
Рябков подчеркнул, что США пренебрегают соглашениями, заключенными после размещения штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке в 1947 году.

"Проблема высветилась во весь рост. Я не припомню случая, когда, вопреки многим нашим обращениям на всех возможных уровнях по этому поводу, в Вашингтоне заняли позицию, до такой степени игнорирующую очевидные вещи".

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков во время брифинга в связи с прекращением действия Договора о РСМД
Сергей Рябков
заместитель министра иностранных дел России
Замминистра добавил, что США установили "антирекорд в плане собственного позиционирования на международной арене".
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Ситуация с визами

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что некоторые члены российской делегации, которые должны были участвовать в США в мероприятиях под эгидой ООН, не получили визы по "техническим причинам".
При этом дипломат сочла объяснения Вашингтона несостоятельными. МИД обвинил США в неисполнении прямых обязательств по линии ООН.
Глава ведомства Сергей Лавров назвал отказ в выдаче виз позором. Накануне в интервью газете "Коммерсант" он напомнил, что в 2018 году Москва пошла навстречу Вашингтону и по просьбе американских коллег включила в состав приезжающей в Россию делегации сенатора Рона Джонсона, находящегося в санкционном списке.
Американские политики пообещали ответить зеркально, однако, как отметил Лавров, в этом году в Вашингтоне заявили, что выдать визу любому участнику черного списка "категорически невозможно". Дипломат назвал это печальной демонстрацией "американской исключительности".
Кроме того, Лавров пообещал "сюрприз" для США после решения Вашингтона по визам.
Генеральной Ассамблея ООН. 23 сентября 2019
24 сентября, 18:30РИА Новости
Постпредство при ООН раскритиковало США за невыдачу виз делегации России
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Мария ЗахароваМИД РФСергей РябковМоскваООНРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Ждем реакцию мирового сообщества.... Ждуны, блин!
26 сентября, 18:42
Сергей Серый
1373605047
"Вот это ответ!"- подумали американцы! И, конечно, извинились и отменили санкции! Просто у них теперь не будет выхода! Просто прижали к стенке таким "ответом"!
26 сентября, 18:49
Фиалка ноября
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