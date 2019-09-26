МИД предложил ответ на невыдачу американских виз российским делегатам

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Москва предложила перенести заседание Первого комитета (Комиссия по разоружению) Генассамблеи ООН из США в другую страну в ответ на невыдачу американских виз российским делегатам, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

По словам дипломата, ведомство ждет реакцию мирового сообщества на эту инициативу.

"Не только Россия страдает от этого американского высокомерия, переходящего в абсолютно недостойный фарс", — отметил он в интервью журналу " Международная жизнь ".

Рябков подчеркнул, что США пренебрегают соглашениями, заключенными после размещения штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке в 1947 году.

"Проблема высветилась во весь рост. Я не припомню случая, когда, вопреки многим нашим обращениям на всех возможных уровнях по этому поводу, в Вашингтоне заняли позицию, до такой степени игнорирующую очевидные вещи". Сергей Рябков заместитель министра иностранных дел России заместитель министра иностранных дел России

Замминистра добавил, что США установили "антирекорд в плане собственного позиционирования на международной арене".

Ситуация с визами

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что некоторые члены российской делегации, которые должны были участвовать в США в мероприятиях под эгидой ООН, не получили визы по "техническим причинам".

При этом дипломат сочла объяснения Вашингтона несостоятельными. МИД обвинил США в неисполнении прямых обязательств по линии ООН.

Глава ведомства Сергей Лавров назвал отказ в выдаче виз позором. Накануне в интервью газете " Коммерсант " он напомнил, что в 2018 году Москва пошла навстречу Вашингтону и по просьбе американских коллег включила в состав приезжающей в Россию делегации сенатора Рона Джонсона, находящегося в санкционном списке.

Американские политики пообещали ответить зеркально, однако, как отметил Лавров, в этом году в Вашингтоне заявили, что выдать визу любому участнику черного списка "категорически невозможно". Дипломат назвал это печальной демонстрацией "американской исключительности".