Полковника вооруженных сил ДНР Трапезникова назначили и. о. главы Элисты

"Сегодня в ходе первого заседания депутатов Элистинского городского собрания шестого созыва по рекомендации главы Калмыкии Бату Хасикова назначили исполняющего обязанности главы города Элисты — главы администрации города Элисты Трапезникова Дмитрия Викторовича", — говорится в сообщении.

Трапезников родился 12 апреля 1981 году в Краснодаре, учился в Донецке. С 2010 по 2012 год работал первым замглавы Петровского районного совета в городе Донецке. В 2014 году был назначен главой администрации Тельмановского района ДНР, в 2015-м — первым замруководителя администрации главы ДНР, в 2016 году — зампредседателя Совета министров ДНР.