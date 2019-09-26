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РИА Новости

Полковника вооруженных сил ДНР Трапезникова назначили и. о. главы Элисты

18:34 26.09.2019 (обновлено: 20:17 26.09.2019)
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© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкДмитрий Трапезников на церемонии представления депутатам Народного совета ДНР
Дмитрий Трапезников на церемонии представления депутатам Народного совета ДНР
© РИА Новости / Игорь Маслов
Перейти в фотобанк
Дмитрий Трапезников на церемонии представления депутатам Народного совета ДНР. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 сен — РИА Новости. Депутаты Элистинского городского собрания на заседании в четверг назначили исполняющим обязанности главы Элисты Дмитрия Трапезникова, сообщает администрация города.
"Сегодня в ходе первого заседания депутатов Элистинского городского собрания шестого созыва по рекомендации главы Калмыкии Бату Хасикова назначили исполняющего обязанности главы города Элисты — главы администрации города Элисты Трапезникова Дмитрия Викторовича", — говорится в сообщении.
Трапезников родился 12 апреля 1981 году в Краснодаре, учился в Донецке. С 2010 по 2012 год работал первым замглавы Петровского районного совета в городе Донецке. В 2014 году был назначен главой администрации Тельмановского района ДНР, в 2015-м — первым замруководителя администрации главы ДНР, в 2016 году — зампредседателя Совета министров ДНР.
В том же году ему было присвоено воинское звание полковник Вооруженных сил ДНР. В августе 2018 года назначен временно исполняющим обязанности главы ДНР, председателем Совета министров ДНР, Верховным главнокомандующим ДНР.
Врио главы Калмыкии Бату Хасиков
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Ситуация в ДНР и ЛНРДмитрий ТрапезниковДНРДонецкая Народная РеспубликаЭлистаПолитика
Популярные комментарии
Сочуствую Элисте
26 сентября, 18:58
ИПИгор Петр
43101340
Писали бы уже - Новороссии. Чего лукавить?
26 сентября, 18:41
vvab6
18300010
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