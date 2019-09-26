Полковника вооруженных сил ДНР Трапезникова назначили и. о. главы Элисты

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 сен — РИА Новости. Депутаты Элистинского городского собрания на заседании в четверг назначили исполняющим обязанности главы Элисты Дмитрия Трапезникова, сообщает администрация города.
"Сегодня в ходе первого заседания депутатов Элистинского городского собрания шестого созыва по рекомендации главы Калмыкии Бату Хасикова назначили исполняющего обязанности главы города Элисты — главы администрации города Элисты Трапезникова Дмитрия Викторовича", — говорится в сообщении.
Трапезников родился 12 апреля 1981 году в Краснодаре, учился в Донецке. С 2010 по 2012 год работал первым замглавы Петровского районного совета в городе Донецке. В 2014 году был назначен главой администрации Тельмановского района ДНР, в 2015-м — первым замруководителя администрации главы ДНР, в 2016 году — зампредседателя Совета министров ДНР.
В том же году ему было присвоено воинское звание полковник Вооруженных сил ДНР. В августе 2018 года назначен временно исполняющим обязанности главы ДНР, председателем Совета министров ДНР, Верховным главнокомандующим ДНР.