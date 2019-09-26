Патриарх Кирилл рассказал, какие книги читает в отпуске

ТОЛЬЯТТИ, 26 сен - РИА Новости, Артем Буденный. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал студентам и преподавателям Поволжского православного института, что в свободное время сейчас читает книги о предреволюционных годах в России.

"У меня мало времени читать книги, а в связи с тем, что у меня короткий вроде как отпуск, я читаю о предреволюционных годах в России, о том, как надвигалась катастрофа, обернувшаяся уничтожением огромного количества людей", - сказал патриарх в ходе встречи.

По его мнению, люди в то время потеряли "путеводную нить" – веру. Предстоятель Русской православной церкви призвал учащихся никогда не терять свободу и веру.

Также патриарх отметил успехи вуза в воспитании молодежи. "Впечатление, которое на меня произвело то, что я вижу, настолько сильное, что никак не могу найти правильное сравнение. Ничего подобного в первопрестольной нет. Вы во многом впереди других. Не только потому, что построены прекрасные здания, но потому что правильно строится работа с детьми и молодежью на разных уровнях: в школе, колледже и вузе", - заявил он.

По мнению предстоятеля, сам факт существования такого образовательного центра "является очень важным с точки зрения передачи интеллектуальных и духовных импульсов окружающей среде и, в первую очередь, молодежи".