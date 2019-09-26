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РИА Новости

Патриарх Кирилл рассказал, какие книги читает в отпуске

18:33 26.09.2019
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
ТОЛЬЯТТИ, 26 сен - РИА Новости, Артем Буденный. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал студентам и преподавателям Поволжского православного института, что в свободное время сейчас читает книги о предреволюционных годах в России.
"У меня мало времени читать книги, а в связи с тем, что у меня короткий вроде как отпуск, я читаю о предреволюционных годах в России, о том, как надвигалась катастрофа, обернувшаяся уничтожением огромного количества людей", - сказал патриарх в ходе встречи.
По его мнению, люди в то время потеряли "путеводную нить" – веру. Предстоятель Русской православной церкви призвал учащихся никогда не терять свободу и веру.
Также патриарх отметил успехи вуза в воспитании молодежи. "Впечатление, которое на меня произвело то, что я вижу, настолько сильное, что никак не могу найти правильное сравнение. Ничего подобного в первопрестольной нет. Вы во многом впереди других. Не только потому, что построены прекрасные здания, но потому что правильно строится работа с детьми и молодежью на разных уровнях: в школе, колледже и вузе", - заявил он.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
Вчера, 18:13Религия и мировоззрение
Патриарх Кирилл надеется, что его книги будут полезны студентам
По мнению предстоятеля, сам факт существования такого образовательного центра "является очень важным с точки зрения передачи интеллектуальных и духовных импульсов окружающей среде и, в первую очередь, молодежи".
Поволжский православный институт имени Святителя Алексия, митрополита Московского, открылся в 2014 году. Высшее образование там получают более 500 человек. Это светский вуз, который готовит бакалавров по гуманитарным наукам и теологии.
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