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РИА Новости

Роскомнадзор выявил нарушения закона о данных пользователей у Mercedes-Benz

18:30 26.09.2019
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© РИА Новости / фото: Алексей Даничев База данных
База данных
© РИА Новости / фото: Алексей Даничев
База данных. Архивное фото
СОЧИ, 26 сен - РИА Новости. Роскомнадзор по итогам проверки российских представительств Mercedes-Benz, Sony и Huawei установил, что компании локализовали базы персональных данных российских пользователей на территории РФ, однако в ряде случаев нарушают условия обработки и уничтожения этих данных, сообщил журналистам пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский в кулуарах форума "Спектр-2019".
"Роскомнадзор завершил плановые проверки российских представительств компаний Mercedes-Benz, Sony и Huawei по соблюдению законодательства о персональных данных, которые подтвердили, что все три компании локализовали базы с персональными данными российских граждан на территории России", - сказал Ампелонский.
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По его словам, результаты проверок показали, что российские представительства этих компаний стремятся соблюдать требования российского законодательства о персональных данных, однако ряд нарушений все же допускают, в связи с чем им выдано соответствующее предписание.
"В отдельных случаях сотрудники Роскомнадзора выявили нарушения условий обработки и уничтожения персональных данных, а также факты использования согласий граждан, не соответствующих установленным требованиям. Компаниям выданы предписания об устранении этих нарушений", - сказал Ампелонский.
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Mercedes-BenzSony CorporationРоскомнадзорHuawei TechnologiesРоссияОбщество
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