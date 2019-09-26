Роскомнадзор выявил нарушения закона о данных пользователей у Mercedes-Benz

СОЧИ, 26 сен - РИА Новости. Роскомнадзор по итогам проверки российских представительств Mercedes-Benz, Sony и Huawei установил, что компании локализовали базы персональных данных российских пользователей на территории РФ, однако в ряде случаев нарушают условия обработки и уничтожения этих данных, сообщил журналистам пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский в кулуарах форума "Спектр-2019".

"Роскомнадзор завершил плановые проверки российских представительств компаний Mercedes-Benz, Sony и Huawei по соблюдению законодательства о персональных данных, которые подтвердили, что все три компании локализовали базы с персональными данными российских граждан на территории России", - сказал Ампелонский.

По его словам, результаты проверок показали, что российские представительства этих компаний стремятся соблюдать требования российского законодательства о персональных данных, однако ряд нарушений все же допускают, в связи с чем им выдано соответствующее предписание.