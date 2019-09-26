Могерини изучает предложение Путина о моратории на РСМД

БРЮССЕЛЬ, 26 сен – РИА Новости. Высокий представитель ЕС по внешней политике и вопросам безопасности Федерика Могерини получила письмо от российской стороны с предложением о введении моратория по РСМД, оно изучается, сообщил в четверг РИА Новости уполномоченный чиновник в структурах ЕС.

"Мы можем подтвердить, что высокий представитель получила послание от министра иностранных дел России Сергея Лаврова, и мы его изучаем", - сказал собеседник, отвечая на вопрос, получали ли в ЕС письмо с предложением о моратории на размещение ракет в Европе.

Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на источники сообщила, что президент России Владимир Путин направил лидерам ряда стран, в том числе входящих в НАТО, послание с предложением ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионах (РСМД).

Позднее в НАТО подтвердили РИА Новости, что получили письмо от РФ по введению моратория на размещение РСМД, однако не считают такое предложение заслуживающим доверия из-за российской системы SSC-8.