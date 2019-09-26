Могерини изучает предложение Путина о моратории на РСМД

БРЮССЕЛЬ, 26 сен – РИА Новости. Высокий представитель ЕС по внешней политике и вопросам безопасности Федерика Могерини получила письмо от российской стороны с предложением о введении моратория по РСМД, оно изучается, сообщил в четверг РИА Новости уполномоченный чиновник в структурах ЕС.
"Мы можем подтвердить, что высокий представитель получила послание от министра иностранных дел России Сергея Лаврова, и мы его изучаем", - сказал собеседник, отвечая на вопрос, получали ли в ЕС письмо с предложением о моратории на размещение ракет в Европе.
Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на источники сообщила, что президент России Владимир Путин направил лидерам ряда стран, в том числе входящих в НАТО, послание с предложением ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионах (РСМД).
Позднее в НАТО подтвердили РИА Новости, что получили письмо от РФ по введению моратория на размещение РСМД, однако не считают такое предложение заслуживающим доверия из-за российской системы SSC-8.
Второго августа прекратил действие договор о РСМД. В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из этого соглашения, обвинив Россию в его длительном нарушении. Москва все обвинения отвергает. В начале июля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора. Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США в нарушении ДРСМД голословны.
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