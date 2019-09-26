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РИА Новости

Москвич выпрыгнул с седьмого этажа дома из-за пожара в квартире

18:22 26.09.2019
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© РИА Новости / Максим БогодвидАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи
© РИА Новости / Максим Богодвид
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Москвич выпрыгнул с седьмого этажа 19-этажного жилого дома на севере Москвы из-за пожара в квартире, пострадавшего осматривают врачи, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
"Во время пожара из квартиры на седьмом этаже 19-этажного жилого дома на улице Левобережная выпрыгнул человек, его осматривают медики", - сказал собеседник агентства.
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По его словам, в 17.46 пожар удалось ликвидировать. С восьмого этажа дома пожарными были спасены три человека, двое из которых дети.
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