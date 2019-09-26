Москвич выпрыгнул с седьмого этажа дома из-за пожара в квартире

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Москвич выпрыгнул с седьмого этажа 19-этажного жилого дома на севере Москвы из-за пожара в квартире, пострадавшего осматривают врачи, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.

"Во время пожара из квартиры на седьмом этаже 19-этажного жилого дома на улице Левобережная выпрыгнул человек, его осматривают медики", - сказал собеседник агентства.