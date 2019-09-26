В ЛДПР оценили законопроект об отмене сроков за нарушения на митингах

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Фракция ЛДПР концептуально поддержит законопроект, которым предлагается отменить санкцию в виде лишения свободы за нарушение порядка проведения митинга, не повлекшем насилия, заявил РИА Новости вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев.

Депутат Госдумы Сергей Шаргунов (КПРФ) в четверг внес в Госдуму законопроект, которым предлагается отменить санкцию в виде лишения свободы за нарушение порядка проведения митинга, если действия гражданина не повлекли насилия.

"Мы считаем, что правильное предложение. Опыт последних московских событий показал, что правоохранительные органы и судебная система слишком жестоки по отношению к нарушениям, которые допускаются во время проведения различного рода мероприятий. Если не трогать тему, связанную с оказанием сопротивления либо каких-либо противоправных действий в отношении сотрудников правоохранительных органов, то за все остальные наказания не должно быть тюремного срока", - сказал Лебедев.

"Может быть, там есть пункты, которые нам будут непонятны или неприемлемы для нас, но в любом случае, концептуально мы поддерживаем", - добавил он.

По его мнению, за такие нарушения достаточно высокого административного штрафа, "а еще лучше - метла в руки и мести улицы несколько дней". Парламентарий отметил, что, по его мнению, все статьи, которые инкриминируются участникам таких акций, влекут слишком жестокое наказание.

"Я думаю, что фракция поддержит", - заключил Лебедев.