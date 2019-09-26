Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-26T18:22Z
https://ria.ru/20190926/1559175855.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155811/66/1558116665_0:318:3074:2047_1036x0_80_0_0_67fd98ea51b5feb805a06eaadff7f4e9.jpg
РИА Новости

В ЛДПР оценили законопроект об отмене сроков за нарушения на митингах

18:22 26.09.2019
326
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкНесанкционированная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму
Несанкционированная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Несанкционированная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму . Архивное фото
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Фракция ЛДПР концептуально поддержит законопроект, которым предлагается отменить санкцию в виде лишения свободы за нарушение порядка проведения митинга, не повлекшем насилия, заявил РИА Новости вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев.
Депутат Госдумы Сергей Шаргунов (КПРФ) в четверг внес в Госдуму законопроект, которым предлагается отменить санкцию в виде лишения свободы за нарушение порядка проведения митинга, если действия гражданина не повлекли насилия.
Актер Павел Устинов в Мосгорсуде во время рассмотрения жалобы защиты на приговор Тверского суда
Вчера, 11:12РИА Новости
Получивший вывих росгвардеец посчитал приговор Устинову слишком суровым
"Мы считаем, что правильное предложение. Опыт последних московских событий показал, что правоохранительные органы и судебная система слишком жестоки по отношению к нарушениям, которые допускаются во время проведения различного рода мероприятий. Если не трогать тему, связанную с оказанием сопротивления либо каких-либо противоправных действий в отношении сотрудников правоохранительных органов, то за все остальные наказания не должно быть тюремного срока", - сказал Лебедев.
"Может быть, там есть пункты, которые нам будут непонятны или неприемлемы для нас, но в любом случае, концептуально мы поддерживаем", - добавил он.
По его мнению, за такие нарушения достаточно высокого административного штрафа, "а еще лучше - метла в руки и мести улицы несколько дней". Парламентарий отметил, что, по его мнению, все статьи, которые инкриминируются участникам таких акций, влекут слишком жестокое наказание.
Константин Котов, задержанный на несанкционированной акции 10 августа в Москве, в Пресненском суде Москвы
23 сентября, 16:49РИА Новости
СПЧ попросил прокурора Москвы отменить приговоры Котову и Устинову
"Я думаю, что фракция поддержит", - заключил Лебедев.
Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала за нарушения в общей сложности около 1,7 тысячи человек. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти, по которым уже вынесены первые приговоры.
3010016
Обсудить 0
Игорь Лебедев (Игорь Жириновский)ЛДПРКПРФГосдума РФРоссияОбщество
Рекомендуем
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
В Госдуме прокомментировали расширение санкций США против России
РИА
Новости
Кандидат в президенты Литвы, экономист Гитанас Науседа
Посольство России прокомментировало речь президента Литвы в ООН
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Нью-Йорке, США. 25 сентября 2019
В МИД прокомментировали слушания в конгрессе о беседе Трампа и Зеленского
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. 25 сентября 2018
МИД предложил ответ на невыдачу американских виз российским делегатам
Лента
новостей
Несанкционированная акция в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы
В ЕР рассказали, от чего зависит принятие поправок о нарушениях на митингах
Бутылки вина на конвейере
Минсельхоз предложил визуально выделять вина из российского винограда
Дмитрий Трапезников на церемонии представления депутатам Народного совета ДНР
Полковника вооруженных сил ДНР Трапезникова назначили и. о. главы Элисты
Журналист интернет-издания Медуза Иван Голунов в Мосгорсуде
Полицейские, уволенные после дела Голунова, подали иски о восстановлении
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Европейского Союза Федерика Могерини
Могерини изучает предложение Путина о моратории на РСМД
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне
США расширили санкции против России
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Кирилл рассказал, какие книги читает в отпуске
Здание Министерства иностранных дел РФ
МИД прокомментировал новые санкции США
Автомобиль скорой помощи
Москвич выпрыгнул с седьмого этажа дома из-за пожара в квартире
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:08Отмененный чартер с экипажем аварийной плавбазы вылетел с Кунашира
05:06Президента Белоруссии пригласили посетить Крым
05:01Девушка написала мертвому брату СМС и получила ответ
04:56Россия создаст онлайн-архив о советских военнопленных времен Второй мировой
04:31Япония внимательно следит за наращиванием военной мощи России
04:30Япония считает Северную Корею "серьезной угрозой" своей безопасности
04:29В Мексике члены наркокартеля устроили засаду военным, пятеро погибли
04:25Центробанк сообщил о вале мошеннических звонков с подменой номеров банков
04:15Тихоокеанский флот впервые выполнил пуск сверхзвуковой ракеты "Оникс"
04:14В Пхеньяне усомнились в возможности следующего саммита КНДР-США
04:12Лавров встретился в Нью-Йорке с бывшим госсекретарем США Киссинджером
03:52Россия 20 раз за неделю поднимала в воздух истребители на границе
03:51После селфи на трибуне лидер Сальвадора заявил, что ООН нужна смена формата
03:45Появились кадры с места стрельбы в московском общежитии
03:41Израиль и Саудовская Аравия выступили в ООН с критикой Ирана
03:38Ученые определили страны, которые могут наращивать выбросы парниковых газов
03:37Гутерреш приветствовал первую с 2008 года встречу глав МИД России и Грузии
03:35Росприроднадзор предварительно запретил вылов морских животных в 2020 году
03:33В Госдепе считают, что российские военные могли знать о возможной химатаке
03:30Буксир присоединился к спасательной операции на плавбазе на Сахалине
Лента новостейМолния