Министерская встреча БРИКС началась на полях Генассамблеи ООН

ООН, 26 сен - РИА Новости. Министерская встреча БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, КНР, ЮАР) проходит в эти минуты на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Представители СМИ стран организации заранее выстроились у зала консультаций Совета Безопасности ООН в ожидании ее начала, однако протокольная часть оказалось очень короткой. Главы внешнеполитических ведомств на камеры пожали руки на фоне флагов, после чего журналистов сразу же попросили удалиться.
Последняя министерская встреча в таком формате прошла в Бразилии в июле этого года.
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