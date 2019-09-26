Министерская встреча БРИКС началась на полях Генассамблеи ООН

Представители СМИ стран организации заранее выстроились у зала консультаций Совета Безопасности ООН в ожидании ее начала, однако протокольная часть оказалось очень короткой. Главы внешнеполитических ведомств на камеры пожали руки на фоне флагов, после чего журналистов сразу же попросили удалиться.