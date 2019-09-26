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РИА Новости

Министерская встреча БРИКС началась на полях Генассамблеи ООН

18:19 26.09.2019
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© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров, министр иностранных дел Китая Ван И, министр иностранных дел Бразилии Эрнесту Араужу, министр международных отношений и сотрудничества ЮАР Наледи Пандор, министр транспорта и автомобильных дорог Индии Виджай Кумар Сингх. 26 июля 2019
Министр иностранных дел России Сергей Лавров, министр иностранных дел Китая Ван И, министр иностранных дел Бразилии Эрнесту Араужу, министр международных отношений и сотрудничества ЮАР Наледи Пандор, министр транспорта и автомобильных дорог Индии Виджай Кумар Сингх. 26 июля 2019
© РИА Новости / POOL
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ООН, 26 сен - РИА Новости. Министерская встреча БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, КНР, ЮАР) проходит в эти минуты на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Представители СМИ стран организации заранее выстроились у зала консультаций Совета Безопасности ООН в ожидании ее начала, однако протокольная часть оказалось очень короткой. Главы внешнеполитических ведомств на камеры пожали руки на фоне флагов, после чего журналистов сразу же попросили удалиться.
Последняя министерская встреча в таком формате прошла в Бразилии в июле этого года.
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