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РИА Новости

Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью Ширака

18:11 26.09.2019
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© Sputnik / Виктор Толочко
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 26 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью французского политика Жака Ширака, сообщила в четверг пресс-служба белорусского лидера.
Как отметили в пресс-службе, Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил соболезнования народу Франции, президенту этой страны Эммануэлю Макрону, родным и близким Ширака.
Жак Ширак. 2001 год
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"С глубокой печалью узнал о смерти Жака Ширака - бывшего президента Французской Республики, выдающегося государственного деятеля, который более четырех десятилетий активно участвовал в формировании политики Пятой республики", - приводит пресс-служба слова Лукашенко.
Белорусский президент отметил, что Ширак благодаря своему профессиональному кругозору и жизненному опыту, в том числе в делах внешних отношений и безопасности, заслужил признание и уважение далеко за пределами страны и "занял почетное место в пантеоне выдающихся представителей современности".
Ширак, занимавший пост президента Франции с 1995 по 2007 год, ушел из жизни утром в четверг в окружении своих родных. Бывшему главе государства было 86 лет.
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