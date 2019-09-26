Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью Ширака

МИНСК, 26 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью французского политика Жака Ширака, сообщила в четверг пресс-служба белорусского лидера.

Как отметили в пресс-службе, Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил соболезнования народу Франции, президенту этой страны Эммануэлю Макрону, родным и близким Ширака.

"С глубокой печалью узнал о смерти Жака Ширака - бывшего президента Французской Республики, выдающегося государственного деятеля, который более четырех десятилетий активно участвовал в формировании политики Пятой республики", - приводит пресс-служба слова Лукашенко.

Белорусский президент отметил, что Ширак благодаря своему профессиональному кругозору и жизненному опыту, в том числе в делах внешних отношений и безопасности, заслужил признание и уважение далеко за пределами страны и "занял почетное место в пантеоне выдающихся представителей современности".