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РИА Новости

Посольство России прокомментировало речь президента Литвы в ООН

18:07 26.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкКандидат в президенты Литвы, экономист Гитанас Науседа
Кандидат в президенты Литвы, экономист Гитанас Науседа
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Речь президента Литвы Гитанаса Науседы на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, в которой значительное место отводилось России, ведет двусторонние отношения РФ и Литвы в полный тупик, заявили в посольстве РФ в Литве.
Ранее Науседа в своей речи в Нью-Йорке заявил, что Россия продолжает дестабилизировать соседние страны, а Литва будет продолжать поддерживать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и Грузии. Он также раскритиковал некоторых политических лидеров, которые высказываются "о новом геополитическом пространстве от Атлантического океана до Владивостока".
"Изложенный набор набивших оскомину штампов применительно к нашей стране вызвал, признаем, чувство сожаления. Не вызывает сомнения: текст "российской части" выступления подготовлен "специалистами", поднаторевшими на выстраивании и реализации жесткого антироссийского курса официального Вильнюса", - говорится в сообщении на сайте посольства.
Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что этот текст "выглядит скорее как своего рода манифест противостояния России по всем азимутам, дорожной картой, ведущей наши двусторонние отношения в полный тупик".
"А выбираться из него рано или поздно придется. Пока, правда, неясно, кто с литовской стороны и когда займется этим. Подождем…", - добавили в посольстве.
Вильнюс
19 сентября, 22:14Радио Sputnik
Президент Литвы назвал США одним из основных экономических партнеров
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Гитанас НауседаГенеральная Ассамблея ООНООНРоссияЛитваВ мире
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