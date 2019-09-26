Посольство России прокомментировало речь президента Литвы в ООН

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Речь президента Литвы Гитанаса Науседы на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, в которой значительное место отводилось России, ведет двусторонние отношения РФ и Литвы в полный тупик, заявили в посольстве РФ в Литве.

Ранее Науседа в своей речи в Нью-Йорке заявил, что Россия продолжает дестабилизировать соседние страны, а Литва будет продолжать поддерживать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и Грузии. Он также раскритиковал некоторых политических лидеров, которые высказываются "о новом геополитическом пространстве от Атлантического океана до Владивостока".

"Изложенный набор набивших оскомину штампов применительно к нашей стране вызвал, признаем, чувство сожаления. Не вызывает сомнения: текст "российской части" выступления подготовлен "специалистами", поднаторевшими на выстраивании и реализации жесткого антироссийского курса официального Вильнюса", - говорится в сообщении на сайте посольства.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что этот текст "выглядит скорее как своего рода манифест противостояния России по всем азимутам, дорожной картой, ведущей наши двусторонние отношения в полный тупик".