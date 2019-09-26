В минюсте США не сочли жалобу разведчика "вопросом крайней важности"

ВАШИНГТОН, 26 сен - РИА Новости. Полученная от осведомителя жалоба на содержание телефонной беседы президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского формально, по оценке юристов министерства юстиции США, не попадала в категорию "вопроса крайней важности", заявил в четверг на слушаниях в палате представителей и.о. директора нацразведки США Джозеф Магуайр.

"В соответствии с формальной формулировкой, "крайняя важность" определяется тем, что в жалобе, помимо того, что она касается секретной информации, должна подниматься серьезная проблема, нарушение закона, она должна касаться финансирования, администрации или работы, входящих в компетенцию офиса директора национальной разведки, но данная жалоба касается кого-то, кто не входит в круг разведки, не касается финансирования, администрации или работы, находящейся под моим руководством", - сказал он, выступая перед комитетом по разведке палаты представителей США.

Магуайр пояснил, что генеральный инспектор, получивший жалобу осведомителя о состоявшемся в июле разговоре Трампа и Зеленского, выразил мнение о ее "крайней важности". Однако, в виду того, что содержание не касалось напрямую вопросов разведки, ее директор провел консультации с юристконсулом министерства юстиции.

"После изучения жалобы и письма генерального инспектора, офис юристконсула (министерства юстиции) принял решение, что содержание жалобы не подходит под определение "вопроса крайней важности", и в связи с этим приняли решение, что по закону от меня не требуется передачи материалов профильному комитету".

В среду Белый дом опубликовал стенограмму состоявшегося в 25 июля разговора лидеров США и Украины. Ранее СМИ сообщили, что в разговоре с Зеленским Трамп мог просить о расследовании в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. Байден-старший может стать основным конкурентом Трампа на выборах в 2020 году. Опубликованная стенограмма подтвердила, что Трамп попросил Зеленского провести расследование обстоятельств увольнения бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина, расследовавшего деятельность Burisma Group, в состав директоров которой входил сын Байдена, и дела самого Хантера Байдена.