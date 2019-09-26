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РИА Новости

МИД прокомментировал новые санкции США

17:49 26.09.2019 (обновлено: 21:40 26.09.2019)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
ООН, 26 сен - РИА Новости. Москва считает абсолютно неприемлемыми новые санкции США, введённые против одной организации, пяти судов и трёх физических лиц за нарушение санкции по Сирии, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
Введенные США санкции, в частности, касаются трех граждан РФ, которые работают на компанию "Совфрахт".
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"Это, видимо, продолжение старой американской политики, которая основана на односторонних санкциях, которые мы считаем абсолютно неприемлемыми", - сказал Вершинин журналистам.
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