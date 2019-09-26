МИД прокомментировал новые санкции США

ООН, 26 сен - РИА Новости. Москва считает абсолютно неприемлемыми новые санкции США, введённые против одной организации, пяти судов и трёх физических лиц за нарушение санкции по Сирии, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

Введенные США санкции, в частности, касаются трех граждан РФ, которые работают на компанию "Совфрахт".