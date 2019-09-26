Девять детей арестованного священника передали на обеспечение государства

УФА, 26 сен - РИА Новости. Власти Оренбуржья передали девять детей священника Николая Стремского, арестованного за разврат и изнасилование, на государственное обеспечение, дети здоровы и продолжают учиться, сообщили в пресс-службе губернатора Оренбургской области.

В пресс-службе сообщают, что "по поручению губернатора Оренбургской области Дениса Паслера в Саракташе после ареста священника работали представители регионального правительства. Министры соцзащиты и образования области, специалисты социальных служб и органов опеки провели встречу с несовершеннолетними детьми, жившими в доме Стремских, и проверили состояние дел в Свято-Троицкой Симеоновой обители милосердия, находящейся в ведении Оренбургской епархии".

"Один приемный и восемь опекаемых детей взяты на полное государственное содержание и размещены в образовательных организациях. Все они здоровы и продолжают учебу под кураторством министерства образования", - сообщает пресс-служба губернатора.

Отмечается, что 26 постояльцев Свято-Троицкой Симеоновой обители милосердия обеспечены питанием и всем необходимым.

"Просьб и жалоб от проживающих в приюте не поступило. Ситуация на контроле министерства социального развития области и администрации Саракташского района", - говорится в сообщении.

Ранее Ленинский районный суд Оренбурга арестовал до 12 ноября экс-руководителя оренбургской религиозной организации "Православная Свято-Троицкая Семионова обитель милосердия" Николая Стремского по подозрению в изнасиловании несовершеннолетнего, в развратных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Также были заключены под стражу его дочь и зять, которые обвиняются в незаконном лишении свободы двух и более лиц. Оренбургская епархия запретила Стремскому в священнослужении во время ведения следствия.