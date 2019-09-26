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РИА Новости

Мутко планирует встретиться с обратившимися к Путину жителями Приангарья

17:40 26.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко
Заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Встреча с людьми, подавшими обращения президенту РФ Владимиру Путину во время его визита в Иркутскую область, запланирована на начало октября, сообщил журналистам вице-премьер РФ Виталий Мутко.
После заседания правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка в Иркутской области, которую возглавляет Мутко, он рассказал, что в начале октября планирует посетить регион, вероятные даты поездки - 4 - 6 октября.
"Программа очень простая. Я хотел бы посмотреть, как идет восстановление, прежде всего – жилья и социальной инфраструктуры. И, конечно, пообщаться с гражданами, особенно с теми, кто обратился к нам: 171 обращение, которое было в адрес президента страны во время его визита 2 сентября, и 302 обращения, которые были в адрес комиссии в мой предыдущий приезд. Найдем возможность или встретиться с этими гражданами, или посмотреть, как их вопросы решаются", - сказал Мутко.
Вице-премьер добавил, что во время визита в Иркутскую область постарается посетить еще ряд населенных пунктов, где пока не удалось побывать.
Вице-премьер России Виталий Мутко
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В конце июня в Иркутской области произошло наводнение. Погибли 25 человек, без вести пропали шестеро. За время паводка было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов, 49 участков дорог, разрушено и повреждено 22 моста. Пострадали от наводнения более 45 тысяч человек. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун. В конце июля в Приангарье началась вторая волна паводка, в результате которой, по данным ГУМЧС региона, только в Тулунском районе подтопило 233 дома в 9 населенных пунктах.
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Паводок в Иркутской областиВиталий МуткоВладимир ПутинИркутская областьОбщество
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