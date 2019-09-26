Мутко планирует встретиться с обратившимися к Путину жителями Приангарья

"Программа очень простая. Я хотел бы посмотреть, как идет восстановление, прежде всего – жилья и социальной инфраструктуры. И, конечно, пообщаться с гражданами, особенно с теми, кто обратился к нам: 171 обращение, которое было в адрес президента страны во время его визита 2 сентября, и 302 обращения, которые были в адрес комиссии в мой предыдущий приезд. Найдем возможность или встретиться с этими гражданами, или посмотреть, как их вопросы решаются", - сказал Мутко.