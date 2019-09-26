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РИА Новости

Мосгорсуд не нашел нарушений в работе судьи по делу Захарченко-старшего

17:39 26.09.2019
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкОтец полковника МВД Дмитрия Захарченко Виктор в Басманном суде Москвы
Отец полковника МВД Дмитрия Захарченко Виктор в Басманном суде Москвы
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Отец полковника МВД Дмитрия Захарченко Виктор в Басманном суде Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Мосгорсуд по итогам служебной проверки не нашел несоблюдения закона судьей, приговорившей отца скандально известного полковника Дмитрия Захарченко и якобы нарушившей тайну совещательной комнаты, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Сегодня в Мосгорсуде рассматривались апелляционные жалобы адвокатов на приговор Захарченко-старшему и экс-главе банка "Московское ипотечное агентство" Владимиру Корьевкину. Адвокат последнего в дополнении к жалобе отметил, что судья Мещанского суда Москвы Оксана Горюнова при вынесении приговора нарушила тайну совещания судьей при постановлении приговора.
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"Суд 18 апреля удалился в совещательную комнату для постановления приговора по делу Виктора Захарченко до 29 апреля. Тем не менее, по информации с официального портала "Суды общей юрисдикции города Москвы", судья Горюнова, находясь в совещательной комнате, за этот период вынесла девять процессуальных решений по различным уголовным делам. Таким образом… судья допустила существенное нарушение уголовно-процессуального закона, что является основанием для отмены приговора", - заявил адвокат Вячеслав Леонтьев.
Коллегия Мосгорсуда отметила, что уже провела по данному факту служебную проверку. Позже адвокатов ознакомили с её результатами, из которых следует, что эти решения выносила другая судья Мещанского суда - Елена Каракешишева. Таким образом, факт нарушения не был выявлен.
Леонтьев отметил, что в рамках следующего заседания, которое пройдет 8 октября, будет подробно знакомиться с постановлениями судьи Каракешишевой, дабы понять, каким образом у неё оказались дела Горюновой.
Мещанский суд Москвы в конце апреля приговорил 66-летнего Захарченко к четырем годам колонии общего режима и назначил ему штраф в размере 800 тысяч рублей, Корьевкину суд назначил 4,5 года колонии общего режима и штраф 900 тысяч рублей. Им вменялась растрата средств МИА-банка путем фиктивного трудоустройства в него Виктора Захарченко на должность советника председателя.
В июне Пресненский суд Москвы приговорил Дмитрия Захарченко по двум эпизодам получения взятки к 13 годам колонии, также лишив его звания полковника и оштрафовав на 118 миллионов рублей. Жалоба на его приговор будет рассмотрена Мосгорсудом 2 октября.
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