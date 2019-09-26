Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-26T17:38Z
https://ria.ru/20190926/1559173495.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/92088/56/920885652_0:54:1024:630_1036x0_80_0_0_738666eeac45236e5a9429141ccdd38e.jpg
РИА Новости
Религия и мировоззрение

В РПЦ не увидели пользы для демографии в легализации многоженства

17:38 26.09.2019
336
© Flickr / DMahendraЮные мусульманки во время молитвы
Юные мусульманки во время молитвы
© Flickr / DMahendra
Юные мусульманки во время молитвы. Архивное фото
МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. В Московском патриархате скептически отнеслись к предложению представителей мусульманской общины легализовать многоженство в России, отметив, что данная мера для кого-то, кто не придерживается исламской религии, может стать "только поощрением разврата".
Ранее муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов заявил РИА Новости, что "обязательно нужно узаконить многоженство". По его мнению, легализация этой практики по всей стране позволила бы решить ряд социальных проблем, вызванных существенным перевесом относительно мужчин числа женщин в стране. Практика многожёнства, напомнил Аляутдинов, уже существует в Татарстане, Чечне, Дагестане и некоторых других регионах России.
Мужчина с тремя девушками в постели
Вчера, 09:03РИА Новости
Легализация многоженства в России "откроет ящик Пандоры", считают в СПЧ
Глава Духовного управления мусульман РФ шейх Равиль Гайнутдин в свою очередь ранее заявил, что считает целесообразным легализацию многоженства в мусульманских регионах страны. Многоженство, по его словам, гораздо лучше, чем "иметь 40 любовниц и не нести никакой ответственности" перед ними и внебрачными детьми.
"Разные мировые религии имеют разное отношение к институту брака. Для христианства единственной нормой брака является моногамия - союз одного мужчины и одной женщины, в идеале - союз, который два человека имеют единственным на всю свою жизнь", - заявил РИА Новости председатель учебного комитета РПЦ протоиерей Максим Козлов.
Город Казань
Вчера, 16:27Республика Татарстан
В Татарстане прокомментировали идею легализации многоженства
Он признал, что "следование идеальной норме никогда не бывает без отклонения и отступления от нее", как было на всем протяжении истории, однако, добавил священник, "снятие идеальной нормы или понижение ее критериев всегда ведет только к дальнейшему отступлению".
"Я никоим образом не хочу входить в принципы устроения семейной жизни ислама как одной из традиционных для России религий, но мы живем в мультирелигиозном и мультиконфессиональном российском обществе. И в этом смысле то, что может для традиционных мусульманских семей оказаться, видеться благом, для других привнесение этого в российское законодательство станет только поощрением разврата", - отметил представитель РПЦ.
Мужчина с двумя девушками
25 сентября, 18:21РИА Новости
Юрист оценил идею легализации многоженства в России
Священнослужитель призвал учитывать, что легализация полигамии в случае принятия соответствующего закона для всех граждан РФ "будет использоваться не только благочестивыми мусульманами, но и прочими потенциальными пользователями этого закона". "И в этом я не вижу никакого ни возвышения достоинства женщины, ни блага для развития российской демографии", - заключил Козлов.
2521121
Обсудить 3
Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковьРоссияОбщество
Рекомендуем
Город Казань
В Татарстане прокомментировали идею легализации многоженства
РИА
Новости
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Кирилл рассказал, какие книги читает в отпуске
Оренбург
Девять детей арестованного священника передали на обеспечение государства
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх призвал студентов сопротивляться "опасным течениям" в интернете
Лента
новостей
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне
США расширили санкции против России
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Кирилл надеется, что его книги будут полезны студентам
Николай Стремский в зале суда. 25 сентября 2019
Дело оренбургского священника передали в Главное следственное управление СК
Лиса на Филатовском кордоне Курильского заповедника
Жители Петербурга заметили лис в городе
Московские пожарные
На юге Москвы загорелись автосервис и магазин
Шведская активистка Грета Тунберг выступает на саммите ООН по климату в Нью-Йорке
Новый мировой лидер обещает России катастрофы. И не только ей
Заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко
Мутко планирует встретиться с обратившимися к Путину жителями Приангарья
Бывший президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко на предвыборном митинге в Стрые
Партия Порошенко раскритиковала слова Зеленского Трампу
Алексей Миняйло
СК закрыл дело о массовых беспорядках против Алексея Миняйло
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:10Защита брата и соратников экс-президента Алжира обжалует приговор трибунала
05:08Отмененный чартер с экипажем аварийной плавбазы вылетел с Кунашира
05:06Президента Белоруссии пригласили посетить Крым
05:01Девушка написала мертвому брату СМС и получила ответ
04:56Россия создаст онлайн-архив о советских военнопленных времен Второй мировой
04:31Япония внимательно следит за наращиванием военной мощи России
04:30Япония считает Северную Корею "серьезной угрозой" своей безопасности
04:29В Мексике члены наркокартеля устроили засаду военным, пятеро погибли
04:25Центробанк сообщил о вале мошеннических звонков с подменой номеров банков
04:15Тихоокеанский флот впервые выполнил пуск сверхзвуковой ракеты "Оникс"
04:14В Пхеньяне усомнились в возможности следующего саммита КНДР-США
04:12Лавров встретился в Нью-Йорке с бывшим госсекретарем США Киссинджером
03:52Россия 20 раз за неделю поднимала в воздух истребители на границе
03:51После селфи на трибуне лидер Сальвадора заявил, что ООН нужна смена формата
03:45Появились кадры с места стрельбы в московском общежитии
03:41Израиль и Саудовская Аравия выступили в ООН с критикой Ирана
03:38Ученые определили страны, которые могут наращивать выбросы парниковых газов
03:37Гутерреш приветствовал первую с 2008 года встречу глав МИД России и Грузии
03:35Росприроднадзор предварительно запретил вылов морских животных в 2020 году
03:33В Госдепе считают, что российские военные могли знать о возможной химатаке
Лента новостейМолния