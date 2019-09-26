В РПЦ не увидели пользы для демографии в легализации многоженства

МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. В Московском патриархате скептически отнеслись к предложению представителей мусульманской общины легализовать многоженство в России, отметив, что данная мера для кого-то, кто не придерживается исламской религии, может стать "только поощрением разврата".

Ранее муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов заявил РИА Новости, что "обязательно нужно узаконить многоженство". По его мнению, легализация этой практики по всей стране позволила бы решить ряд социальных проблем, вызванных существенным перевесом относительно мужчин числа женщин в стране. Практика многожёнства, напомнил Аляутдинов, уже существует в Татарстане, Чечне, Дагестане и некоторых других регионах России.

Глава Духовного управления мусульман РФ шейх Равиль Гайнутдин в свою очередь ранее заявил, что считает целесообразным легализацию многоженства в мусульманских регионах страны. Многоженство, по его словам, гораздо лучше, чем "иметь 40 любовниц и не нести никакой ответственности" перед ними и внебрачными детьми.

"Разные мировые религии имеют разное отношение к институту брака. Для христианства единственной нормой брака является моногамия - союз одного мужчины и одной женщины, в идеале - союз, который два человека имеют единственным на всю свою жизнь", - заявил РИА Новости председатель учебного комитета РПЦ протоиерей Максим Козлов.

Он признал, что "следование идеальной норме никогда не бывает без отклонения и отступления от нее", как было на всем протяжении истории, однако, добавил священник, "снятие идеальной нормы или понижение ее критериев всегда ведет только к дальнейшему отступлению".

"Я никоим образом не хочу входить в принципы устроения семейной жизни ислама как одной из традиционных для России религий, но мы живем в мультирелигиозном и мультиконфессиональном российском обществе. И в этом смысле то, что может для традиционных мусульманских семей оказаться, видеться благом, для других привнесение этого в российское законодательство станет только поощрением разврата", - отметил представитель РПЦ.