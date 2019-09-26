Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-26T17:37Z
https://ria.ru/20190926/1559173467.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/154989/43/1549894333_0:0:3080:1732_1036x0_80_0_0_31014fc8c7eaf10e85d141a223b7b6f3.jpg
РИА Новости

"ВКонтакте" начала предупреждать о вреде отказа от прививок

17:37 26.09.2019
6978
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМедик готовит шприц с вакциной против гриппа
Медик готовит шприц с вакциной против гриппа
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Медик готовит шприц с вакциной против гриппа. Архивное фото
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Крупнейшая российская социальная сеть "ВКонтакте" начала предупреждать о потенциально недостоверной информации в сообществах, посвященных отказу от прививок, сообщили РИА Новости в компании.
"Мы начали показывать предупреждения о потенциально недостоверной информации в сообществах, которые посвящены отказу от прививок", - сказали в пресс-службе соцсети.
Медицинская сестра делает прививку от кори ребенку в детской поликлинике
24 августа, 10:31Радио Sputnik
Роспотребнадзор рассказал о необходимых для школьников прививках
Там уточнили, что в таких группах появилась плашка с предостережением и призывом прочитать статью о вакцинации. "Она подготовлена совместно со Всемирной организацией здравоохранения. ВОЗ называет недоверие к вакцинам одной из десяти глобальных угроз человечеству, а ложную информацию о прививках — заразной и опасной, как сами болезни", - отметили в компании.
"Мы и дальше будем работать над инструментами, которые помогут бороться с распространением недостоверного контента, потенциально опасного для жизни и здоровья", - добавили в пресс-службе "ВКонтакте".
30113314
Обсудить 2
Здоровье - ОбществоВКонтакте
Рекомендуем
В Петерубрге врачи скорой помощи подрались с пациенткой
В Петербурге врачи скорой помощи подрались с пациенткой
РИА
Новости
Николай Стремский в зале суда. 25 сентября 2019
Дело оренбургского священника передали в Главное следственное управление СК
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров во время встречи в Москве с министром иностранных дел Нигера Каллой Анкурао
Лавров пообещал "сюрприз" для США после невыдачи виз российским делегатам
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на V встрече глав государств - гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию
Эрдоган рассказал о пострадавших при землетрясении в Стамбуле
Лента
новостей
Госсекретарь США Майк Помпео
Помпео назвал причину введения новых санкций против России
Рамзан Кадыров
В Чечне рассказали о состоянии здоровья Кадырова
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке, США. 25 сентября 2019
Скабеева высмеяла выражение лица Зеленского после слов Трампа о Путине
Елена Зеленская на ежегодном обеде первых леди Fashion 4 Development в Нью-Йорке
Жена Зеленского пришла на обед первых леди в жилетке на голое тело
Сейсмограф. Архивное фото
На западе Турции произошло землетрясение магнитудой 5,9
На месте жесткой посадки самолета Боинг 767-300 в аэропорту Барнаула
В аэропорту назвали причину травм пассажиров севшего в Барнауле Boeing
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Пермском крае будут судить женщину, заморившую дочь голодом
Александра Куделина на пляже
Вся правда о жизни женщин, которые перестали стесняться и вышли в интернет
Здание Министерства иностранных дел РФ
МИД прокомментировал новые санкции США
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:10Защита брата и соратников экс-президента Алжира обжалует приговор трибунала
05:08Отмененный чартер с экипажем аварийной плавбазы вылетел с Кунашира
05:06Президента Белоруссии пригласили посетить Крым
05:01Девушка написала мертвому брату СМС и получила ответ
04:56Россия создаст онлайн-архив о советских военнопленных времен Второй мировой
04:31Япония внимательно следит за наращиванием военной мощи России
04:30Япония считает Северную Корею "серьезной угрозой" своей безопасности
04:29В Мексике члены наркокартеля устроили засаду военным, пятеро погибли
04:25Центробанк сообщил о вале мошеннических звонков с подменой номеров банков
04:15Тихоокеанский флот впервые выполнил пуск сверхзвуковой ракеты "Оникс"
04:14В Пхеньяне усомнились в возможности следующего саммита КНДР-США
04:12Лавров встретился в Нью-Йорке с бывшим госсекретарем США Киссинджером
03:52Россия 20 раз за неделю поднимала в воздух истребители на границе
03:51После селфи на трибуне лидер Сальвадора заявил, что ООН нужна смена формата
03:45Появились кадры с места стрельбы в московском общежитии
03:41Израиль и Саудовская Аравия выступили в ООН с критикой Ирана
03:38Ученые определили страны, которые могут наращивать выбросы парниковых газов
03:37Гутерреш приветствовал первую с 2008 года встречу глав МИД России и Грузии
03:35Росприроднадзор предварительно запретил вылов морских животных в 2020 году
03:33В Госдепе считают, что российские военные могли знать о возможной химатаке
Лента новостейМолния