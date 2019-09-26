"ВКонтакте" начала предупреждать о вреде отказа от прививок

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Крупнейшая российская социальная сеть "ВКонтакте" начала предупреждать о потенциально недостоверной информации в сообществах, посвященных отказу от прививок, сообщили РИА Новости в компании.
"Мы начали показывать предупреждения о потенциально недостоверной информации в сообществах, которые посвящены отказу от прививок", - сказали в пресс-службе соцсети.
Там уточнили, что в таких группах появилась плашка с предостережением и призывом прочитать статью о вакцинации. "Она подготовлена совместно со Всемирной организацией здравоохранения. ВОЗ называет недоверие к вакцинам одной из десяти глобальных угроз человечеству, а ложную информацию о прививках — заразной и опасной, как сами болезни", - отметили в компании.
"Мы и дальше будем работать над инструментами, которые помогут бороться с распространением недостоверного контента, потенциально опасного для жизни и здоровья", - добавили в пресс-службе "ВКонтакте".