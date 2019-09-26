Минкультуры будет болеть за фильм "Дылда" на "Оскаре"

"Нам самим всегда очень интересно, какое решение примет оскаровский комитет. Мы волновались, болели не только за "Дылду", но также были бы рады, если бы "Война Анны" была номинирована на "Оскар", это было бы тоже большое достижение. Тем не менее, "Дылда" - национальный проект, у него есть удостоверение национального фильма и прокатное удостоверение, поэтому, как только были объявлены результаты, мы все дружно начали болеть за этот проект", - сказала Любимова.