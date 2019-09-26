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РИА Новости
Культура

Минкультуры будет болеть за фильм "Дылда" на "Оскаре"

17:29 26.09.2019
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© Нон-стоп Продакшн, 2019Кадр из фильма "Дылда"
Кадр из фильма Дылда
© Нон-стоп Продакшн, 2019
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Министерство культуры РФ внимательно следило за принятием решения оскаровского комитета и теперь будет болеть за победу фильма "Дылда" режиссера Кантемира Балагова, выдвинутого на соискание премии "Оскар", сообщила журналистам директор департамента кинематографии ведомства Ольга Любимова.
Во вторник состоялось заседание российского оскаровского комитета, по итогам которого участники приняли решение выдвинуть фильм "Дылда" Кантемира Балагова на соискание премии "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".
"Нам самим всегда очень интересно, какое решение примет оскаровский комитет. Мы волновались, болели не только за "Дылду", но также были бы рады, если бы "Война Анны" была номинирована на "Оскар", это было бы тоже большое достижение. Тем не менее, "Дылда" - национальный проект, у него есть удостоверение национального фильма и прокатное удостоверение, поэтому, как только были объявлены результаты, мы все дружно начали болеть за этот проект", - сказала Любимова.
"Дылда" - вторая режиссерская работа Балагова. Действие фильма происходит в Ленинграде в 1945 году. Это история о двух фронтовых подругах, которые после войны пытаются заново начать мирную жизнь в постблокадном Ленинграде.
Мировая премьера фильма состоялась в официальной конкурсной программе "Особый взгляд" 72-го Каннского кинофестиваля, где фильм получил сразу две награды - приз за лучшую режиссуру и приз FIPRESCI международной федерации кинопрессы с формулировкой: "За невероятную эстетику киноязыка и уникальную историю о послевоенной травме".
Кадр из фильма Дылда
24 сентября, 23:04Сказано в эфире
Продюсер "Дылды" оценил шансы картины в предстоящей борьбе за "Оскар"Фильм "Дылда" режиссера Кантемира Балагова выдвинут от России на премию "Оскар". Продюсер картины Александр Роднянский в эфире радио Sputnik перечислил факторы, которые, по его мнению, могут способствовать успеху фильма в борьбе за премию.
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КультураКантемир БалаговМинистерство культуры РФОскар (премия)РоссияВ мире
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