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РИА Новости

Лукашенко считает, что Янукович не был предателем Украины

17:28 26.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Высшего Евразийского экономического совета в узком составе. 6 декабря 2018
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Высшего Евразийского экономического совета в узком составе. 6 декабря 2018
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МИНСК, 26 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что бывший украинский президент Виктор Янукович не был предателем Украины.
"Вы знаете, он не был никаким пророссийским. Он не был предателем Украины. Никогда не был антиукраинским человеком, но допустил очень много ошибок, которые привели к тому, что он был просто свергнут в результате неконституционных действий. Он допустил ряд ошибок, действий, которые несовместимы с президентством", - заявил Лукашенко в четверг в Минске во время встречи с украинскими СМИ. Слова белорусского лидера приводит агентство Белта.
Он подчеркнул, что Украина для Виктора Януковича была всем, и он никогда не делил страну на восточную и западную, хотя имел на востоке значительную поддержку.
По его мнению, ухудшения в отношениях между Украиной и Россией начались еще при Януковиче. "И трещина между Украиной и Россией появилась при Януковиче, когда резко подскочила цена на газ. И у меня был с ним разговор. Он очень обиделся тогда на Россию. Вот это была не первая, но значительная уже трещина, когда была обида очень серьезная. Может, это его и подтолкнуло к резкому движению на Запад, к ЕС, и подписанию соответствующих соглашений. Потом отступили, начали куролесить. А тут воспользовались ситуацией", - добавил Лукашенко.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
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По словам белорусского лидера, после того как экс-президент покинул Украину, они несколько разговорили по телефону. Он охарактеризовал Януковича как хорошего человека, который очень доверял окружавшим его людям, порой, не контролируя и не проверяя. "Это у него было. Президенту это непозволительно вообще. Ты должен знать, что происходит вокруг. У тебя не должно быть приближенных. Твои дети и ты ни в коем случае не должны заниматься бизнесом. У тебя не должны быть карманы набиты деньгами, потому что деньги довлеют, и ты забываешь о том, что ты глава государства. Это неприемлемо, особенно у нас, славянских народов", - резюмировал глава государства.
Оболонский районный суд Киева в конце января вынес обвинительный приговор Януковичу по делу о госизмене и заочно назначил ему наказание в виде лишения свободы на 13 лет. Частные адвокаты Януковича, а также госадвокат Юрий Рябовол подали апелляционные жалобы на приговор. Это одно из целого ряда уголовных дел, которые новые власти Украины завели в отношении бывшего главы государства после госпереворота в 2014 году. Экс-президент категорически отрицает свою вину.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время заседания Высшего Евразийского экономического совета, приуроченном к пятилетию подписания Договора о Евразийском экономическом союзе, во Дворце независимости в Нур-Султане. 29 мая 2019
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