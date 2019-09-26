Хелен Миррен защитила Екатерину Великую от обвинений в разврате

"Ужасно, как искажают образ успешной и влиятельной женщины, чтобы оклеветать ее, — прокомментировала актриса. — У меня есть подруги-феминистки, которые уже шутят: "Ты будешь что-то делать с лошадью?", что, конечно же, ложь и самый классический способ принизить императрицу".
"Вы смотрите на то, как вели себя Луи XIV или Генрих VIII, у которых было пять и более жен и любовниц, но их поведение считается вполне приемлемым, в то время как у Екатерины было четыре или пять романов. Для современных женщин это вообще нормально", — объяснила Миррен.
"На мой взгляд, отношение к сексу в XVIII веке во многом было гораздо более раскрепощенным, чем сейчас. Я думаю, что мы все еще выходим из викторианской эпохи, — размышляет Хелен Миррен. — Хотя у молодого поколения совсем другое отношение к этому. Женская сексуальность сейчас гораздо более популярна, чем в то время, когда я росла".
"Она пришла как иностранка, но взяла все под свой контроль, а затем сохранила власть, что было невероятным достижением", — заявила Миррен.