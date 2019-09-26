Хелен Миррен защитила Екатерину Великую от обвинений в разврате

"На мой взгляд, отношение к сексу в XVIII веке во многом было гораздо более раскрепощенным, чем сейчас. Я думаю, что мы все еще выходим из викторианской эпохи, — размышляет Хелен Миррен. — Хотя у молодого поколения совсем другое отношение к этому. Женская сексуальность сейчас гораздо более популярна, чем в то время, когда я росла".