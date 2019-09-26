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РИА Новости
Культура

Хелен Миррен защитила Екатерину Великую от обвинений в разврате

21:15 26.09.2019
2019
© Фото : HBO 2019 Хелен Миррен в сериале "Екатерина Великая"
 Хелен Миррен в сериале Екатерина Великая
© Фото : HBO 2019
МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Хелен Миррен, которая сыграла российскую императрицу Екатерину Великую в одноименном мини-сериале, защитила интимную жизнь исторического прототипа, сообщает The Sun.
Актрису возмутило то, как современная история трактует образ Екатерины II, которая, якобы, вела развратный образ жизни.

"Ужасно, как искажают образ успешной и влиятельной женщины, чтобы оклеветать ее, — прокомментировала актриса. — У меня есть подруги-феминистки, которые уже шутят: "Ты будешь что-то делать с лошадью?", что, конечно же, ложь и самый классический способ принизить императрицу".

По мнению актрисы, дикие истории, которые выдумали недоброжелатели о сексуальной жизни Екатерины — явный признак женоненавистничества.

"Вы смотрите на то, как вели себя Луи XIV или Генрих VIII, у которых было пять и более жен и любовниц, но их поведение считается вполне приемлемым, в то время как у Екатерины было четыре или пять романов. Для современных женщин это вообще нормально", — объяснила Миррен.

Актриса также рассказала, что играть столь свободную женщину было для нее удовольствием после того, как до этого она исполняла роль Елизаветы I (одноименный мини-сериал 2005 года, — Прим.ред.), которая ни разу не была замужем и, по мнению историков, так и осталась девой.
© Фото : HBO 2005Хелен Миррен в сериале "Елизавета I"
Хелен Миррен в сериале Елизавета I
© Фото : HBO 2005
Хелен Миррен в сериале "Елизавета I"

"На мой взгляд, отношение к сексу в XVIII веке во многом было гораздо более раскрепощенным, чем сейчас. Я думаю, что мы все еще выходим из викторианской эпохи, — размышляет Хелен Миррен. — Хотя у молодого поколения совсем другое отношение к этому. Женская сексуальность сейчас гораздо более популярна, чем в то время, когда я росла".

Актрисе хотелось бы, чтобы ее Екатерину зрители запомнили за интеллект и способности.

"Она пришла как иностранка, но взяла все под свой контроль, а затем сохранила власть, что было невероятным достижением", — заявила Миррен.

Выход мини-сериала "Екатерина Великая" запланирован на третье октября.
Кадр из трейлера сериала Екатерина Великая
7 сентября, 12:54Культура
В Сети появился полный трейлер сериала "Екатерина Великая" с Хелен Миррен
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