Жак Ширак: политический лев и любитель России

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Бывший президент Франции Жак Ширак - политик мирового масштаба, давший старт масштабным социальным преобразованиям в стране и укрепивший ее позиции на международной арене - скончался в четверг на 87-м году жизни в окружении своих близких.

Ширак был 22-м президентом Франции, он возглавлял республику с 1995 по 2007 год. При Шираке срок президентских полномочий был сокращён с семи до пяти лет. Всего Ширак провёл в Елисейском дворце 12 лет, таким образом, его президентство стало вторым по продолжительности во французской истории после 14-летнего правления Франсуа Миттерана.

По словам лидера партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люка Меланшона, Ширак любил Францию больше, "чем остальные после него". Глава французского Сената Жерар Ларше отметил, что Ширак более полувека воплощал собой душу Франции на территории страны, во всем мире и через свои ценности.

Долгий путь в Елисейский дворец

Жак Ширак, сын крупного парижского банкира, получил образование в Парижском институте политических наук (Sciences Po), среди выпускников и бывших сотрудников которого - 28 глав государств и правительств, в частности, четыре французских президента: Жак Ширак, Франсуа Миттеран, Франсуа Олланд и Эммануэль Макрон.

Свой путь в политике Ширак начал с поста госсекретаря в правительстве Жоржа Помпиду, затем был, в частности, министром сельского хозяйства, министром внутренних дел и, наконец, в 1974-м, когда ему исполнилось 42 года, он стал премьер-министром Франции.

Однако всего лишь два года спустя Ширак неожиданно заявил по телевидению, что "не обладает больше средствами, которые необходимы сегодня, чтобы полноценно исполнять функции премьер-министра". Именно в это время Ширак создает партию Объединение в поддержку республики (ОПР) с прицелом на президентские выборы 1981 года, на которых, однако, он не набирает нужного количества голосов, но все же становится самым популярным парижским мэром правого толка. На президентских выборах в 1988 году (в ту пору продолжительность президентского мандата во Франции составляла семь лет) Ширак проигрывает социалисту Франсуа Миттерану и становится президентом только в 1995 году.

Придя к власти, Ширак сразу же дал старт масштабным социальным преобразованиям – например, в 1997 году отменил призыв на военную службу. Во время его президентства Франция вступила в экономический и валютный союз, укрепила свою позицию в ЕС, сблизившись с Великобританией. Во внутренней политике Ширак придерживался экономического либерализма (снижение налога на капитал, отказ от контроля за ценами, сокращение количества госслужащих), при этом поддерживая государственное вмешательство в экономику.

В 2002 году Ширак вновь одержал победу на президентских выборах. По окончании второго срока в марте 2007 года Ширак оказал поддержку бывшему министру иностранных дел Николя Саркози.

"Это человек склада Макиавелли, способный смешивать карты, находясь в крайне затруднительном положении, и возвращаться ниоткуда, когда все считают, что он уже проиграл", - так характеризует Ширака философ Ив Мишо в своей книге под названием "Ширак в тексте, Слово и Бессилие".

Политический лев

Те, кто работал вместе с Шираком, единодушно считают, что он был великим президентом и останется таким для будущих поколений. В то же время многие французские аналитики говорили о "чрезмерной осторожности" и бездейственности Ширака, а также о "старомодности" его политики. Сильной стороной Ширака, по мнению обозревателей, всегда была дипломатия, в которой он мог быть гибким, а мог и неуступчивым. В частности, широкое международное признание принесло ему решительное неприятие иностранного вмешательства в Ираке, которое стало причиной заметного охлаждения отношений между Парижем и Вашингтоном.

Николя Саркози, сменивший Ширака на посту президента Франции, заявил, что тот воплощал верную своим ценностям, союзникам и партнерам страну, при этом не позволяющую ничего диктовать, о чем свидетельствует его протест против войны в Ираке. Саркози отметил, что уход Ширака затрагивает всех французов – и тех, кто поддерживал его, и тех, кто противостоял ему, поскольку "никто не может забыть, что в 2002 году он под своим именем и ценностями объединил подавляющее большинства наших сограждан".

Глава французской правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен назвала Ширака лидером, способным противостоять безумию войны в Ираке.

"Несмотря на все разногласия, которые мы могли иметь с Жаком Шираком, у него была большая любовь к заморским территориям Франции, он - президент, способный противостоять безумию войны в Ираке, возобновив традиционную позицию баланса и дипломатии Франции", - написала Ле Пен на своей странице в Twitter.

"Его "нет" войне в Ираке и его последовательная работа над нацистскими преступлениями, а также совершенными французскими коллаборационистами и правительством Виши, делают честь его памяти", - отметил глава МИД ФРГ Хайко Маас.

Бывший премьер-министр страны Франсуа Фийон, несколько раз занимавший посты министра при президентстве Ширака, заявил, что Ширак был политическим львом.

"Со смертью Жака Ширака ушёл лев французской политики. Он чувственно любил Францию и французов, но был также и путешественником по миру - от Африки до Азии", - написал Фийон в Twitter.

Связь с Россией

Ширак, в юности изучавший русский и язык и питавший любовь к русской литературе, в юности даже перевел на французский "Евгения Онегина", а на посту президента Франции многое сделал для укрепления и развития отношений с Россией. Так, президент РФ Владимир Путин благодарил его за личную помощь в сближении России и Евросоюза и создании "Большой Европы". В 1997 году Ширак был награжден российским орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени за большой личный вклад в дело развития сотрудничества и укрепления дружбы между народами России и Франции, а в 2007 году Шираку была присуждена Государственная премия РФ за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности 2007 года.

В телеграмме с соболезнованиями Путин отметил, что общаясь с Шираком, он "искренне восхищался его интеллектом и огромными знаниями, а также умением принимать взвешенные решения даже в самых непростых ситуациях". Российский лидер также подчеркнул, что "Ширак снискал заслуженное уважение соотечественников и высокий международный авторитет как мудрый и дальновидный государственный деятель, последовательно защищавший интересы своей страны".

Масштабный политик

Уход Ширака является утратой для многих поколений, заявил премьер Великобритании Борис Джонсон.

"Жак Ширак был масштабным политиком, сформировавшим за период своего лидерства судьбу нации, его президентская карьера продолжалась десятилетия. Эта потеря будет ощущаться всей Францией многими будущими поколениями", - заявил Джонсон в Twitter.

С этой высокой оценкой согласны и российские политики. По словам главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого, Ширак был политиком с мировым именем, масштаба Шарля де Голля, он был конструктивно настроен по отношению к России, и сейчас такого подхода очень не хватает.

"Два срока подряд он исполнял полномочия главы Французской Республики и навсегда останется в истории как Мonsieur le Président. Жак Ширак был политиком с мировым именем, пожалуй, того же масштаба, что и Шарль де Голль", - сказал парламентарий.

"Несомненно, это выдающийся политик мирового масштаба, олицетворявший собой узнаваемую политическую линию в международных делах. Ведь многим из нас он запомнился своим принципиальным выступлением против боевых действий американо-британской коалиции в Ираке", - написал в Facebook глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.

При этом многие отмечают, что при всей масштабности своей политической деятельности Ширак был очень близок к народу.

"Первое, что можно вспомнить о нем - это то, что Ширак был исключительно внимателен к людям. Каждый раз он от руки подписывал письма с благодарностью людям, с кем вместе находился в поездках, более 200 благодарственных писем всем - от водителей до сотрудников службы безопасности", - сказал РИА Новости экс-министр транспорта Франции, евродепутат от французского движения "Национальное объединение" Тьерри Мариани.