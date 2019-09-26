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РИА Новости

Жак Ширак: политический лев и любитель России

17:13 26.09.2019
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© REUTERS / Charles Platiau/File PhotoЖак Ширак. 2001 год
Жак Ширак. 2001 год
© REUTERS / Charles Platiau/File Photo
Жак Ширак. 2001 год
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Бывший президент Франции Жак Ширак - политик мирового масштаба, давший старт масштабным социальным преобразованиям в стране и укрепивший ее позиции на международной арене - скончался в четверг на 87-м году жизни в окружении своих близких.
Ширак был 22-м президентом Франции, он возглавлял республику с 1995 по 2007 год. При Шираке срок президентских полномочий был сокращён с семи до пяти лет. Всего Ширак провёл в Елисейском дворце 12 лет, таким образом, его президентство стало вторым по продолжительности во французской истории после 14-летнего правления Франсуа Миттерана.
Президент Франции Жак Ширак. 2 августа 2006 года
Вчера, 14:52РИА Новости
Биография Жака Ширака
По словам лидера партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люка Меланшона, Ширак любил Францию больше, "чем остальные после него". Глава французского Сената Жерар Ларше отметил, что Ширак более полувека воплощал собой душу Франции на территории страны, во всем мире и через свои ценности.

Долгий путь в Елисейский дворец

Жак Ширак, сын крупного парижского банкира, получил образование в Парижском институте политических наук (Sciences Po), среди выпускников и бывших сотрудников которого - 28 глав государств и правительств, в частности, четыре французских президента: Жак Ширак, Франсуа Миттеран, Франсуа Олланд и Эммануэль Макрон.
Свой путь в политике Ширак начал с поста госсекретаря в правительстве Жоржа Помпиду, затем был, в частности, министром сельского хозяйства, министром внутренних дел и, наконец, в 1974-м, когда ему исполнилось 42 года, он стал премьер-министром Франции.
Экс-президент Франции Жак Ширак
Вчера, 15:52РИА Новости
Память о Шираке останется в истории Франции, заявил Саркози
Однако всего лишь два года спустя Ширак неожиданно заявил по телевидению, что "не обладает больше средствами, которые необходимы сегодня, чтобы полноценно исполнять функции премьер-министра". Именно в это время Ширак создает партию Объединение в поддержку республики (ОПР) с прицелом на президентские выборы 1981 года, на которых, однако, он не набирает нужного количества голосов, но все же становится самым популярным парижским мэром правого толка. На президентских выборах в 1988 году (в ту пору продолжительность президентского мандата во Франции составляла семь лет) Ширак проигрывает социалисту Франсуа Миттерану и становится президентом только в 1995 году.
Придя к власти, Ширак сразу же дал старт масштабным социальным преобразованиям – например, в 1997 году отменил призыв на военную службу. Во время его президентства Франция вступила в экономический и валютный союз, укрепила свою позицию в ЕС, сблизившись с Великобританией. Во внутренней политике Ширак придерживался экономического либерализма (снижение налога на капитал, отказ от контроля за ценами, сокращение количества госслужащих), при этом поддерживая государственное вмешательство в экономику.
Экс-президент Франции Жак Ширак
Вчера, 14:14РИА Новости
Лидер партии "Непокорившаяся Франция" благодарен Шираку за любовь к стране
В 2002 году Ширак вновь одержал победу на президентских выборах. По окончании второго срока в марте 2007 года Ширак оказал поддержку бывшему министру иностранных дел Николя Саркози.
"Это человек склада Макиавелли, способный смешивать карты, находясь в крайне затруднительном положении, и возвращаться ниоткуда, когда все считают, что он уже проиграл", - так характеризует Ширака философ Ив Мишо в своей книге под названием "Ширак в тексте, Слово и Бессилие".

Политический лев

Те, кто работал вместе с Шираком, единодушно считают, что он был великим президентом и останется таким для будущих поколений. В то же время многие французские аналитики говорили о "чрезмерной осторожности" и бездейственности Ширака, а также о "старомодности" его политики. Сильной стороной Ширака, по мнению обозревателей, всегда была дипломатия, в которой он мог быть гибким, а мог и неуступчивым. В частности, широкое международное признание принесло ему решительное неприятие иностранного вмешательства в Ираке, которое стало причиной заметного охлаждения отношений между Парижем и Вашингтоном.
Экс-президент Франции Жак Ширак
Вчера, 14:56РИА Новости
Франсуа Фийон назвал Жака Ширака политическим львом
Николя Саркози, сменивший Ширака на посту президента Франции, заявил, что тот воплощал верную своим ценностям, союзникам и партнерам страну, при этом не позволяющую ничего диктовать, о чем свидетельствует его протест против войны в Ираке. Саркози отметил, что уход Ширака затрагивает всех французов – и тех, кто поддерживал его, и тех, кто противостоял ему, поскольку "никто не может забыть, что в 2002 году он под своим именем и ценностями объединил подавляющее большинства наших сограждан".
Глава французской правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен назвала Ширака лидером, способным противостоять безумию войны в Ираке.
"Несмотря на все разногласия, которые мы могли иметь с Жаком Шираком, у него была большая любовь к заморским территориям Франции, он - президент, способный противостоять безумию войны в Ираке, возобновив традиционную позицию баланса и дипломатии Франции", - написала Ле Пен на своей странице в Twitter.
Президент Франции Жак Ширак. 2007 год
Вчера, 14:51РИА Новости
Глава Сената назвал Ширака воплощением души Франции
"Его "нет" войне в Ираке и его последовательная работа над нацистскими преступлениями, а также совершенными французскими коллаборационистами и правительством Виши, делают честь его памяти", - отметил глава МИД ФРГ Хайко Маас.
Бывший премьер-министр страны Франсуа Фийон, несколько раз занимавший посты министра при президентстве Ширака, заявил, что Ширак был политическим львом.
"Со смертью Жака Ширака ушёл лев французской политики. Он чувственно любил Францию и французов, но был также и путешественником по миру - от Африки до Азии", - написал Фийон в Twitter.
Экс-президент Франции Жак Ширак
Вчера, 15:21РИА Новости
Косачев назвал Ширака политиком мирового масштаба

Связь с Россией

Ширак, в юности изучавший русский и язык и питавший любовь к русской литературе, в юности даже перевел на французский "Евгения Онегина", а на посту президента Франции многое сделал для укрепления и развития отношений с Россией. Так, президент РФ Владимир Путин благодарил его за личную помощь в сближении России и Евросоюза и создании "Большой Европы". В 1997 году Ширак был награжден российским орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени за большой личный вклад в дело развития сотрудничества и укрепления дружбы между народами России и Франции, а в 2007 году Шираку была присуждена Государственная премия РФ за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности 2007 года.
В телеграмме с соболезнованиями Путин отметил, что общаясь с Шираком, он "искренне восхищался его интеллектом и огромными знаниями, а также умением принимать взвешенные решения даже в самых непростых ситуациях". Российский лидер также подчеркнул, что "Ширак снискал заслуженное уважение соотечественников и высокий международный авторитет как мудрый и дальновидный государственный деятель, последовательно защищавший интересы своей страны".
Президент Франции Жак Ширак, президент России Владимир Путин и мэр Москвы Юрий Лужков (слева направо) на церемонии открытия памятника генералу Шарлю де Голлю
Вчера, 15:55РИА Новости
Лужков рассказал о дружбе с Шираком

Масштабный политик

Уход Ширака является утратой для многих поколений, заявил премьер Великобритании Борис Джонсон.
"Жак Ширак был масштабным политиком, сформировавшим за период своего лидерства судьбу нации, его президентская карьера продолжалась десятилетия. Эта потеря будет ощущаться всей Францией многими будущими поколениями", - заявил Джонсон в Twitter.
С этой высокой оценкой согласны и российские политики. По словам главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого, Ширак был политиком с мировым именем, масштаба Шарля де Голля, он был конструктивно настроен по отношению к России, и сейчас такого подхода очень не хватает.
Президент Франции Жак Ширак. 8 мая 2007 года
Вчера, 14:45РИА Новости
Депутат назвал Ширака одним из самых заметных политиков современности
"Два срока подряд он исполнял полномочия главы Французской Республики и навсегда останется в истории как Мonsieur le Président. Жак Ширак был политиком с мировым именем, пожалуй, того же масштаба, что и Шарль де Голль", - сказал парламентарий.
"Несомненно, это выдающийся политик мирового масштаба, олицетворявший собой узнаваемую политическую линию в международных делах. Ведь многим из нас он запомнился своим принципиальным выступлением против боевых действий американо-британской коалиции в Ираке", - написал в Facebook глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.
При этом многие отмечают, что при всей масштабности своей политической деятельности Ширак был очень близок к народу.
Экс-президент Франции Жак Ширак
Вчера, 15:19РИА Новости
С Шираком можно было говорить об искусстве без политики, заявил Пиотровский
"Первое, что можно вспомнить о нем - это то, что Ширак был исключительно внимателен к людям. Каждый раз он от руки подписывал письма с благодарностью людям, с кем вместе находился в поездках, более 200 благодарственных писем всем - от водителей до сотрудников службы безопасности", - сказал РИА Новости экс-министр транспорта Франции, евродепутат от французского движения "Национальное объединение" Тьерри Мариани.
Председатель Российского общественного совета по международному сотрудничеству и публичной дипломатии, экс-глава отделения ООН в Женеве Сергей Орджоникидзе отметил, что экс-президент Франции был "очень мягким, доброжелательным человеком, широким вместе с тем". "Заботящийся о своих сотрудниках, кстати, что очень бросалось в глаза. Редко бывает, чтобы президент заботился о своих сотрудниках, это как раз для него очень характерно", - добавил он.
Лев французской политики Жак Ширак
© REUTERS / Charles Platiau/ File Photo

Политическая карьера Жака Ширака началась в 1962 году, когда он начал работать в аппарате премьера Жоржа Помпиду.

Президент Франции Жак Ширак. 2006 год
1 из 14

Политическая карьера Жака Ширака началась в 1962 году, когда он начал работать в аппарате премьера Жоржа Помпиду.

© REUTERS / Charles Platiau/ File Photo
© AFP 2019

Ширак получил от Помпиду прозвище "Бульдозер" — за эффективность и напористость.

Премьер-министр Франции Жак Ширак. 20 апреля 1976 года
2 из 14

Ширак получил от Помпиду прозвище "Бульдозер" — за эффективность и напористость.

© AFP 2019
© REUTERS / Charles Platiau/File Photo

С 1977 до 1995 года Жак Ширак был мэром Парижа.

Президент Франции Жак Ширак обменивается рукопожатиями с местными жителями по прибытии в аэропорт им. Памандзи на Майотте. 19 мая 2001 года
3 из 14

С 1977 до 1995 года Жак Ширак был мэром Парижа.

© REUTERS / Charles Platiau/File Photo
© REUTERS / Jacques Brinon/Pool/File Photo

Он единственный политик в истории Пятой республики, дважды становившийся премьером.

Президент Франции Жак Ширак. 8 мая 2007 года
4 из 14

Он единственный политик в истории Пятой республики, дважды становившийся премьером.

© REUTERS / Jacques Brinon/Pool/File Photo
© REUTERS / Regis Duvignau/ File Photo

В 1988 году Ширак выставил свою кандидатуру на президентских выборах, но проиграл Франсуа Миттерану.

Премьер-министр Франции Жак Ширак в Бордо. 11 марта 1988 года
5 из 14

В 1988 году Ширак выставил свою кандидатуру на президентских выборах, но проиграл Франсуа Миттерану.

© REUTERS / Regis Duvignau/ File Photo
© AFP 2019 / Gérard Fouet

В 1995 году Ширак вновь баллотировался на пост президента. На сей раз ему противостоял социалист Лионель Жоспен. Ширак обошел его во втором туре.

Президент Франции Жак Ширак (слева) и Омар Бонго во время визита в Габон. 16 июля 1996 года
6 из 14

В 1995 году Ширак вновь баллотировался на пост президента. На сей раз ему противостоял социалист Лионель Жоспен. Ширак обошел его во втором туре.

© AFP 2019 / Gérard Fouet
© РИА Новости / Борис Бабанов

Жак Ширак провел в Елисейском дворце 12 лет. Его президентство стало вторым по продолжительности в истории Франции после 14-летнего правления Миттерана.

Михаил Горбачев (в центре) и Раиса Горбачева (2 слева) во время встречи с мэром Парижа Жаком Шираком (2 справа)
7 из 14

Жак Ширак провел в Елисейском дворце 12 лет. Его президентство стало вторым по продолжительности в истории Франции после 14-летнего правления Миттерана.

© РИА Новости / Борис Бабанов
© REUTERS / Peter MacDiarmid/ File Photo

Во время правления Ширака Франция вступила в экономический и валютный союз и укрепила позиции в ЕС, сблизившись с Великобританией.

Британская королева Елизавета II и президент Франции Жак Ширак. 6 июня 2004 года
8 из 14

Во время правления Ширака Франция вступила в экономический и валютный союз и укрепила позиции в ЕС, сблизившись с Великобританией.

© REUTERS / Peter MacDiarmid/ File Photo
© AFP 2019

Ширак был женат на Бернадетт Шодрон де Курсель, в семье выросли две родные дочери и одна приемная.

Премьер-министр Франции Жак Ширак, его жена Бернадетт и дети Клод и Лоуренс
9 из 14

Ширак был женат на Бернадетт Шодрон де Курсель, в семье выросли две родные дочери и одна приемная.

© AFP 2019
© РИА Новости

Владимир Путин направил супруге Жака Ширака соболезнования в связи с его кончиной, отметив, что искренне восхищался интеллектом и огромными знаниями политика.

Президент России Владимир Путин и президент Франции Жак Ширак (слева направо) на церемонии открытия памятника генералу Шарлю де Голлю
10 из 14

Владимир Путин направил супруге Жака Ширака соболезнования в связи с его кончиной, отметив, что искренне восхищался интеллектом и огромными знаниями политика.

© РИА Новости
© РИА Новости / Владимир Родионов

Ширак любил Россию и русский язык, а в молодости даже переводил "Евгения Онегина" на французский.

Слева направо: президент США Билл Клинтон, президент РФ Борис Ельцин, президент Франции Жак Ширак после подписания Основополагающего акта Россия-Нато
11 из 14

Ширак любил Россию и русский язык, а в молодости даже переводил "Евгения Онегина" на французский.

© РИА Новости / Владимир Родионов
© REUTERS / Kai Pfaffenbach/ File Photo

В Германии Ширака вспоминают как выдающегося государственного деятеля и европейца. "Он был выдающимся партнером и другом для нас, немцев, и для меня лично. Я скорблю вместе с его семьей и с французским народом о большом госдеятеле и европейце", — заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Президент Франции Жак Ширак целует руку канцлеру Германии Ангеле Меркель. 24 марта 2007 года
12 из 14

В Германии Ширака вспоминают как выдающегося государственного деятеля и европейца. "Он был выдающимся партнером и другом для нас, немцев, и для меня лично. Я скорблю вместе с его семьей и с французским народом о большом госдеятеле и европейце", — заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

© REUTERS / Kai Pfaffenbach/ File Photo
© AFP 2019 / Daniel Janin/ Pool

"Со смертью Жака Ширака ушел лев французской политики", — отреагировал на уход политика бывший премьер-министр страны Франсуа Фийон.

Президент Франции Жак Ширак приветствует Папу Иоанна Павла II. 19 сентября 1996 года
13 из 14

"Со смертью Жака Ширака ушел лев французской политики", — отреагировал на уход политика бывший премьер-министр страны Франсуа Фийон.

© AFP 2019 / Daniel Janin/ Pool
© REUTERS / Philippe Laurenson/ File Photo

Ширак никогда не предавал независимость Франции и в то же время был привержен европейским обязательствам. Он воплощал Францию, подчеркнул Николя Саркози, сменивший Жака Ширака на посту президента.

Президент Франции Жак Ширак. 2 августа 2006 года
14 из 14

Ширак никогда не предавал независимость Франции и в то же время был привержен европейским обязательствам. Он воплощал Францию, подчеркнул Николя Саркози, сменивший Жака Ширака на посту президента.

© REUTERS / Philippe Laurenson/ File Photo
1 из 14

Политическая карьера Жака Ширака началась в 1962 году, когда он начал работать в аппарате премьера Жоржа Помпиду.

© REUTERS / Charles Platiau/ File Photo
2 из 14

Ширак получил от Помпиду прозвище "Бульдозер" — за эффективность и напористость.

© AFP 2019
3 из 14

С 1977 до 1995 года Жак Ширак был мэром Парижа.

© REUTERS / Charles Platiau/File Photo
4 из 14

Он единственный политик в истории Пятой республики, дважды становившийся премьером.

© REUTERS / Jacques Brinon/Pool/File Photo
5 из 14

В 1988 году Ширак выставил свою кандидатуру на президентских выборах, но проиграл Франсуа Миттерану.

© REUTERS / Regis Duvignau/ File Photo
6 из 14

В 1995 году Ширак вновь баллотировался на пост президента. На сей раз ему противостоял социалист Лионель Жоспен. Ширак обошел его во втором туре.

© AFP 2019 / Gérard Fouet
7 из 14

Жак Ширак провел в Елисейском дворце 12 лет. Его президентство стало вторым по продолжительности в истории Франции после 14-летнего правления Миттерана.

© РИА Новости / Борис Бабанов
8 из 14

Во время правления Ширака Франция вступила в экономический и валютный союз и укрепила позиции в ЕС, сблизившись с Великобританией.

© REUTERS / Peter MacDiarmid/ File Photo
9 из 14

Ширак был женат на Бернадетт Шодрон де Курсель, в семье выросли две родные дочери и одна приемная.

© AFP 2019
10 из 14

Владимир Путин направил супруге Жака Ширака соболезнования в связи с его кончиной, отметив, что искренне восхищался интеллектом и огромными знаниями политика.

© РИА Новости
11 из 14

Ширак любил Россию и русский язык, а в молодости даже переводил "Евгения Онегина" на французский.

© РИА Новости / Владимир Родионов
12 из 14

В Германии Ширака вспоминают как выдающегося государственного деятеля и европейца. "Он был выдающимся партнером и другом для нас, немцев, и для меня лично. Я скорблю вместе с его семьей и с французским народом о большом госдеятеле и европейце", — заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

© REUTERS / Kai Pfaffenbach/ File Photo
13 из 14

"Со смертью Жака Ширака ушел лев французской политики", — отреагировал на уход политика бывший премьер-министр страны Франсуа Фийон.

© AFP 2019 / Daniel Janin/ Pool
14 из 14

Ширак никогда не предавал независимость Франции и в то же время был привержен европейским обязательствам. Он воплощал Францию, подчеркнул Николя Саркози, сменивший Жака Ширака на посту президента.

© REUTERS / Philippe Laurenson/ File Photo
2001201
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