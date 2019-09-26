Фотомодель приняла предложение ЛДПР поработать в мэрии Ростова-на-Дону

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 июл – РИА Новости, Юлия Насулина. Фотомодель Мария Лиман, согласившаяся на предложение ростовского отделения ЛДПР возглавить пресс-службу администрации Ростова-на-Дону, обладает хорошим чувством юмора, сообщил РИА Новости руководитель фракции ЛДПР в законодательном собрании Ростовской области Евгений Федяев.

Накануне Лиман написала в своем Insagram , что не так давно получила предложение от ЛДПР возглавить пресс-службу администрации Ростова-на-Дону, и "все же решила принять приглашение". Девушка отметила, что "с удовольствием готова работать во благо Ростова", однако если это будет совместимо с ее учебой в Лондоне.

Как пояснил Федяев, в июне текущего года они действительно направили такое предложение Лиман, а также в администрацию города. "Это было шуточное предложение, ответная реакция на кадровую политику администрации города Ростова", - сказал собеседник. Он уточнил, что перед этим на пост главы отдела по борьбе с коррупцией в горадминистрации была назначена 26-летняя Екатерина Герасимова – "победительница конкурса Мисс Шахты-2011, любительница пилатеса и дорогих ресторанов".

"Мария Лиман - девушка видная, с большим потенциалом… Кроме того, администрация тратит около 40 миллионов в год на самопиар, а Лиман, у которой более 500 тысяч подписчиков, сэкономила бы эти деньги, размещая информацию о деятельности администрации на своей странице", - сказал Федяев.

При этом он отметил, что ни он, ни партия не могут принимать решения о назначении кого-либо в администрации. "Помимо внешних данных, у нее неплохое чувство юмора", - прокомментировал Федяев сообщение Лиман о том, что она готова возглавить пресс-службу горадминистрации.