Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-26T23:28Z
https://ria.ru/20190926/1559172058.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155917/17/1559171711_0:389:2462:1773_1036x0_80_0_0_c2568e91807e99ea14fa24daabdc3548.jpg
РИА Новости

Фотомодель приняла предложение ЛДПР поработать в мэрии Ростова-на-Дону

17:11 26.09.2019 (обновлено: 23:28 26.09.2019)
8612
© аккаунт Марии Лиман в InstagramМария Лиман
Мария Лиман
© аккаунт Марии Лиман в Instagram
Мария Лиман. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 июл – РИА Новости, Юлия Насулина. Фотомодель Мария Лиман, согласившаяся на предложение ростовского отделения ЛДПР возглавить пресс-службу администрации Ростова-на-Дону, обладает хорошим чувством юмора, сообщил РИА Новости руководитель фракции ЛДПР в законодательном собрании Ростовской области Евгений Федяев.
Накануне Лиман написала в своем Insagram, что не так давно получила предложение от ЛДПР возглавить пресс-службу администрации Ростова-на-Дону, и "все же решила принять приглашение". Девушка отметила, что "с удовольствием готова работать во благо Ростова", однако если это будет совместимо с ее учебой в Лондоне.
Девушки делают селфи у бассейна
23 июня 2018, 13:13РИА Новости
Без чувства юмора не смотреть: фото на пляже как инструкция для девушек
Как пояснил Федяев, в июне текущего года они действительно направили такое предложение Лиман, а также в администрацию города. "Это было шуточное предложение, ответная реакция на кадровую политику администрации города Ростова", - сказал собеседник. Он уточнил, что перед этим на пост главы отдела по борьбе с коррупцией в горадминистрации была назначена 26-летняя Екатерина Герасимова – "победительница конкурса Мисс Шахты-2011, любительница пилатеса и дорогих ресторанов".
"Мария Лиман - девушка видная, с большим потенциалом… Кроме того, администрация тратит около 40 миллионов в год на самопиар, а Лиман, у которой более 500 тысяч подписчиков, сэкономила бы эти деньги, размещая информацию о деятельности администрации на своей странице", - сказал Федяев.
Кейт Аптон на съемке для журнала Sports Illustrated Swimsuit
14 февраля 2018, 14:56РИА Новости
Фотомодель Кейт Аптон смыло со скалы волной во время съемки
При этом он отметил, что ни он, ни партия не могут принимать решения о назначении кого-либо в администрации. "Помимо внешних данных, у нее неплохое чувство юмора", - прокомментировал Федяев сообщение Лиман о том, что она готова возглавить пресс-службу горадминистрации.
В администрации Ростова-на-Дону, в свою очередь, РИА Новости сообщили, что данная должность в настоящее время не является вакантной.
42500625
Обсудить 0
Мария ЛиманЛДПРРостов-на-ДонуОбщество
Рекомендуем
Шведская активистка Грета Тунберг выступает на саммите ООН по климату в Нью-Йорке
Новый мировой лидер обещает России катастрофы. И не только ей
РИА
Новости
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Пермском крае будут судить женщину, заморившую дочь голодом
Дмитрий Трапезников на церемонии представления депутатам Народного совета ДНР
Полковника вооруженных сил ДНР Трапезникова назначили и. о. главы Элисты
Памятник писателю Льву Толстому на территории МГИМО МИД России
Памятник Льву Толстому открыли на территории МГИМО
Лента
новостей
Актер Сергей Гармаш
Сергей Гармаш получил травму в аэропорту в Ростове-на-Дону, пишут СМИ
Медик готовит шприц с вакциной против гриппа
"ВКонтакте" начала предупреждать о вреде отказа от прививок
Ребенок использует радио-пульт для выбора правильного варианта решения задачи на уроке математики
Задача для дошкольников поставила пользователей Сети в тупик
Полицейский автозак у Киевского районного суда Симферополя
В Татарстане две девушки изнасиловали студента из-за разбитого iPhone
Наталья Поклонская во время презентации своей книги Крымская весна. До и после в Ливадийском дворце. 10 марта 2019
Поклонская предложила перенести штаб-квартиру ООН в Крым
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Калуге раскрыли дело об изнасилованиях 15-летней давности
Алексей Миняйло
СК закрыл дело о массовых беспорядках против Алексея Миняйло
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке, США. 25 сентября 2019
Скабеева высмеяла выражение лица Зеленского после слов Трампа о Путине
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне
США расширили санкции против России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:10Защита брата и соратников экс-президента Алжира обжалует приговор трибунала
05:08Отмененный чартер с экипажем аварийной плавбазы вылетел с Кунашира
05:06Президента Белоруссии пригласили посетить Крым
05:01Девушка написала мертвому брату СМС и получила ответ
04:56Россия создаст онлайн-архив о советских военнопленных времен Второй мировой
04:31Япония внимательно следит за наращиванием военной мощи России
04:30Япония считает Северную Корею "серьезной угрозой" своей безопасности
04:29В Мексике члены наркокартеля устроили засаду военным, пятеро погибли
04:25Центробанк сообщил о вале мошеннических звонков с подменой номеров банков
04:15Тихоокеанский флот впервые выполнил пуск сверхзвуковой ракеты "Оникс"
04:14В Пхеньяне усомнились в возможности следующего саммита КНДР-США
04:12Лавров встретился в Нью-Йорке с бывшим госсекретарем США Киссинджером
03:52Россия 20 раз за неделю поднимала в воздух истребители на границе
03:51После селфи на трибуне лидер Сальвадора заявил, что ООН нужна смена формата
03:45Появились кадры с места стрельбы в московском общежитии
03:41Израиль и Саудовская Аравия выступили в ООН с критикой Ирана
03:38Ученые определили страны, которые могут наращивать выбросы парниковых газов
03:37Гутерреш приветствовал первую с 2008 года встречу глав МИД России и Грузии
03:35Росприроднадзор предварительно запретил вылов морских животных в 2020 году
03:33В Госдепе считают, что российские военные могли знать о возможной химатаке
Лента новостейМолния