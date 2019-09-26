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РИА Новости

Лавров встретился с главой МИД Грузии на полях ГА ООН

17:12 26.09.2019 (обновлено: 17:15 26.09.2019)
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© POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке
© POOL
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров провел встречу с министром иностранных дел Грузии Давидом Залкалиани на полях Генеральной Ассамблеи ООН, которая проходит в Нью-Йорке, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.
Встреча, которая состоялась в четверг, 26 сентября, была организована при содействии Швейцарии, представляющей в отсутствие дипломатических отношений между Москвой и Тбилиси интересы России в Грузии и Грузии в России.
"В ходе беседы обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня. Состоялся обмен мнениями по проблематике региональной безопасности", - говорится в сообщении.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке
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Генеральная Ассамблея ООНСергей ЛавровМИД РФООНРоссияГрузияВ мире
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