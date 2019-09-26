Лавров встретился с главой МИД Грузии на полях ГА ООН

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров провел встречу с министром иностранных дел Грузии Давидом Залкалиани на полях Генеральной Ассамблеи ООН, которая проходит в Нью-Йорке, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

Встреча, которая состоялась в четверг, 26 сентября, была организована при содействии Швейцарии, представляющей в отсутствие дипломатических отношений между Москвой и Тбилиси интересы России в Грузии и Грузии в России.