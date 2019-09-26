"Русское Трехречье" набирает популярность среди китайцев

Москва, 26 сен — РИА Новости. Часть китайского административного района Внутренняя Монголия, так называемое "русское Трехречье", куда в начале прошлого века переселялись русские эмигранты и значительная часть забайкальского казачества, стала популярным внутренним маршрутом для китайских туристов.

К такому выводу пришли на международной конференции "Приграничный регион в историческом развитии: партнерство и сотрудничество", прошедшей в Чите 18 сентября. Конференция собрала около двухсот участников из России, Китая, Монголии, США, Германии, Белоруссии и Киргизии. Эксперты обсуждали развитие приграничных территорий России, Китая и Монголии, экономическое и правовое сотрудничество, а также положение русских соотечественников за рубежом.

В рамках конференции участники провели выездную сессию в китайском городе Лабудалинь и посетили "русское Трехречье". Как рассказал РИА Новости один из организаторов мероприятия, декан историко-филологического факультета Забайкальского государственного университета Евгений Дроботушенко, этот приграничный регион — одно из популярных направлений внутреннего туризма в Китае.

Русские в Китае официально имеют статус национального меньшинства. В районе "русского Трехречья" — в Эньхэ-русской национальной волости можно увидеть отголоски старой русской культуры. По словам собеседника агентства, китайские власти многое делают для развития региона и привлечения в него инвестиций и туристов. Однако он отмечает, что аутентичные постройки со временем разрушаются, а на месте старых зданий строят новые объекты. Русскоязычное население тоже постепенно ассимилируется. Поэтому, уверен Дроботушенко, необходимо делать все возможное, чтобы описать и изучить быт и традиции “русского Трехречья” в Китае.