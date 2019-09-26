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РИА Новости

"Русское Трехречье" набирает популярность среди китайцев

17:13 26.09.2019
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкГостиница "Матрешка" в городе Маньчжурия в Автономном районе Внутренняя Монголия в Китае
Гостиница Матрешка в городе Маньчжурия в Автономном районе Внутренняя Монголия в Китае
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Москва, 26 сен — РИА Новости. Часть китайского административного района Внутренняя Монголия, так называемое "русское Трехречье", куда в начале прошлого века переселялись русские эмигранты и значительная часть забайкальского казачества, стала популярным внутренним маршрутом для китайских туристов.
К такому выводу пришли на международной конференции "Приграничный регион в историческом развитии: партнерство и сотрудничество", прошедшей в Чите 18 сентября. Конференция собрала около двухсот участников из России, Китая, Монголии, США, Германии, Белоруссии и Киргизии. Эксперты обсуждали развитие приграничных территорий России, Китая и Монголии, экономическое и правовое сотрудничество, а также положение русских соотечественников за рубежом.
В рамках конференции участники провели выездную сессию в китайском городе Лабудалинь и посетили "русское Трехречье". Как рассказал РИА Новости один из организаторов мероприятия, декан историко-филологического факультета Забайкальского государственного университета Евгений Дроботушенко, этот приграничный регион — одно из популярных направлений внутреннего туризма в Китае.
Русские в Китае официально имеют статус национального меньшинства. В районе "русского Трехречья" — в Эньхэ-русской национальной волости можно увидеть отголоски старой русской культуры. По словам собеседника агентства, китайские власти многое делают для развития региона и привлечения в него инвестиций и туристов. Однако он отмечает, что аутентичные постройки со временем разрушаются, а на месте старых зданий строят новые объекты. Русскоязычное население тоже постепенно ассимилируется. Поэтому, уверен Дроботушенко, необходимо делать все возможное, чтобы описать и изучить быт и традиции “русского Трехречья” в Китае.
Организатором мероприятия выступила не только российская сторона — Правительство и Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края и Забайкальский Государственный Университет, но и Маньчжурский институт Университета Внутренней Монголии, Объединённое собрание общественных наук Внутренней Монголии (КНР).
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