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РИА Новости

Пресс-конференция о гуманитарной помощи РФ народу Сирии

16:58 26.09.2019
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30 сентября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийная пресс-конференция членов делегации Межрелигиозной рабочей группы Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте Российской Федерации, побывавшей с 21 по 25 сентября с гуманитарной миссией в Сирии.
Участники:
- ответственный секретарь Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте Российской Федерации Сергей МЕЛЬНИКОВ;
- исполнительный директор Межрелигиозного фонда содействия реализации совместных гуманитарных проектов иеромонах ЕРМОГЕН (КОРЧУКОВ);
- глава Духовного собрания мусульман России, член Общественной палаты РФ Альбир КРГАНОВ;
- член Совета Императорского православного палестинского общества Олег ФОМИН;
- председатель Ассоциации арабских землячеств в Москве Хасан НАСРУЛЛА.

В состав делегации вошли главы и представители основных христианских и мусульманских общин России, а также общественных организаций. В ходе визита состоялись встречи членов делегации с главами религиозных общин Сирии, представителями руководства страны.

Какова сегодня гуманитарная ситуация в Сирии? В чем прежде всего нуждается население? Насколько успешно идет восстановление страны, ее инфраструктуры? Что предпринимают сирийские власти, лидеры духовных конфессий для возвращения беженцев? Что может сделать Россия в плане оказания гуманитарной помощи народу Сирии?

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