Пресс-конференция о гуманитарной помощи РФ народу Сирии

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30 сентября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийная пресс-конференция членов делегации Межрелигиозной рабочей группы Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте Российской Федерации, побывавшей с 21 по 25 сентября с гуманитарной миссией в Сирии.