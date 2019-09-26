Пресс-конференция о гуманитарной помощи РФ народу Сирии

Участники:
- ответственный секретарь Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте Российской Федерации Сергей МЕЛЬНИКОВ;
- исполнительный директор Межрелигиозного фонда содействия реализации совместных гуманитарных проектов иеромонах ЕРМОГЕН (КОРЧУКОВ);
- глава Духовного собрания мусульман России, член Общественной палаты РФ Альбир КРГАНОВ;
- член Совета Императорского православного палестинского общества Олег ФОМИН;
- председатель Ассоциации арабских землячеств в Москве Хасан НАСРУЛЛА.
В состав делегации вошли главы и представители основных христианских и мусульманских общин России, а также общественных организаций. В ходе визита состоялись встречи членов делегации с главами религиозных общин Сирии, представителями руководства страны.
Какова сегодня гуманитарная ситуация в Сирии? В чем прежде всего нуждается население? Насколько успешно идет восстановление страны, ее инфраструктуры? Что предпринимают сирийские власти, лидеры духовных конфессий для возвращения беженцев? Что может сделать Россия в плане оказания гуманитарной помощи народу Сирии?
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- ответственный секретарь Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте Российской Федерации Сергей МЕЛЬНИКОВ;
- исполнительный директор Межрелигиозного фонда содействия реализации совместных гуманитарных проектов иеромонах ЕРМОГЕН (КОРЧУКОВ);
- глава Духовного собрания мусульман России, член Общественной палаты РФ Альбир КРГАНОВ;
- член Совета Императорского православного палестинского общества Олег ФОМИН;
- председатель Ассоциации арабских землячеств в Москве Хасан НАСРУЛЛА.
В состав делегации вошли главы и представители основных христианских и мусульманских общин России, а также общественных организаций. В ходе визита состоялись встречи членов делегации с главами религиозных общин Сирии, представителями руководства страны.
Какова сегодня гуманитарная ситуация в Сирии? В чем прежде всего нуждается население? Насколько успешно идет восстановление страны, ее инфраструктуры? Что предпринимают сирийские власти, лидеры духовных конфессий для возвращения беженцев? Что может сделать Россия в плане оказания гуманитарной помощи народу Сирии?
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
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