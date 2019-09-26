В Крыму заявили о готовности разместить у себя штаб-квартиру ООН

Контрольно-пропускной пункт безопасности у штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке во время проведения Генеральной Ассамблеи

© AP Photo / Jason DeCrow Контрольно-пропускной пункт безопасности у штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке во время проведения Генеральной Ассамблеи

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости. Крым как самый безопасный регион в мире является наилучшим местом для размещения штаб-квартиры ООН, заявил депутат крымского парламента, руководитель региональной национально-культурной автономии греков Иван Шонус.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров в связи с последним визовым скандалом между Россией и США предположил в интервью изданию "Коммерсантъ", что "придется уже, видимо, ставить вопрос, как быть со штаб-квартирой ООН". Он напомнил, что Иосиф Сталин в свое время "прозорливо" предлагал Сочи в качестве штаб-квартиры организации. В свою очередь, депутат Госдумы Наталья Поклонская предложила перенести штаб-квартиру ООН в Ялту, чтобы снять все спекуляции относительно "аннексии" Крыма.

"Крым на сегодня является самой безопасной точкой на всей планете. Поэтому целесообразно перенести штаб-квартиру ООН в Крым, чтобы впредь не совершалось таких грубых дипломатических ошибок, как отказ в визах представителям делегаций из других стран. Крым очень уважительно и внимательно относится как к народным дипломатам, так и дипломатам, которые осуществляют свою деятельность на профессиональной основе. Мы будем рады всех видеть в Крыму", - сказал РИА Новости Шонус.

По его словам, Крым уже был площадкой проведения мероприятий по решению мировых вопросов – примером тому Ялтинская конференция 1945 года, на которой лидеры трех стран антигитлеровской коалиции — СССР, США и Великобритании — оговорили вопросы установления послевоенного мирового порядка.

"Крым генетически является местом, где должны решаться вопросы мирового уровня", - подчеркнул Шонус.

Эту идею поддержал еще один депутат крымского парламента Юрий Гемпель.

"Перенос штаб-квартиры ООН в Крым станет значимым и весовым международным решением. Кроме того, это будет престижно для ООН. Их центральные учреждения будут располагаться не на задворках мира, как сейчас, а в европейской части континента, на котором сосредоточены ведущие страны мира", - сказал Гемпель РИА Новости.

Он добавил, что Крым готов стать площадкой для размещения и штаб-квартиры ООН, и других международных организаций.