Россию назвали главной угрозой в концепции национальной безопасности Латвии

РИГА, 26 сен — РИА Новости. Сейм Латвии большинством голосов утвердил концепцию национальной безопасности, согласно которой "наиболее существенную угрозу" для страны и коллективной безопасности членов НАТО и ЕС представляют российские спецслужбы, сообщает корреспондент РИА Новости.

"Российские вооруженные силы и военная инфраструктура, которая размещена на стратегическом европейском направлении, предусматривают развитие разведки и деятельности спецслужб в военных целях", — сказано в документе.

Отмечается, что, помимо российских, спецслужбы других стран также интересуются обороноспособностью Латвии и ситуацией в приграничной зоне, но конкретные государства не названы.

Говорится также, что иностранные разведки и спецслужбы ведут деятельность, направленную против Латвии.

В концепции сказано, что российская разведка целенаправленно и систематически пытается получить данные о важнейших аспектах внутренней и внешней политики, безопасности, экономики и энергетической сферы Латвии, а также следит за развитием социальных процессов и общественных настроений.

"Усиленное внимание российских спецслужб привлекает оборонный потенциал Латвии, стратегия НАТО в регионе, расширенное присутствие альянса, безопасность внешних границ и ситуация в приграничной зоне", — сказано в документе.

Также отмечается, что Москва создает сеть агентов влияния, чтобы воздействовать на процесс принятия решений, на социально-политические процедуры и общественное мнение "в желательном для Кремля виде".