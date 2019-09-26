Россию назвали главной угрозой в концепции национальной безопасности Латвии

РИГА, 26 сен — РИА Новости. Сейм Латвии большинством голосов утвердил концепцию национальной безопасности, согласно которой "наиболее существенную угрозу" для страны и коллективной безопасности членов НАТО и ЕС представляют российские спецслужбы, сообщает корреспондент РИА Новости.
"Российские вооруженные силы и военная инфраструктура, которая размещена на стратегическом европейском направлении, предусматривают развитие разведки и деятельности спецслужб в военных целях", — сказано в документе.
Отмечается, что, помимо российских, спецслужбы других стран также интересуются обороноспособностью Латвии и ситуацией в приграничной зоне, но конкретные государства не названы.
Говорится также, что иностранные разведки и спецслужбы ведут деятельность, направленную против Латвии.
В концепции сказано, что российская разведка целенаправленно и систематически пытается получить данные о важнейших аспектах внутренней и внешней политики, безопасности, экономики и энергетической сферы Латвии, а также следит за развитием социальных процессов и общественных настроений.
"Усиленное внимание российских спецслужб привлекает оборонный потенциал Латвии, стратегия НАТО в регионе, расширенное присутствие альянса, безопасность внешних границ и ситуация в приграничной зоне", — сказано в документе.
Также отмечается, что Москва создает сеть агентов влияния, чтобы воздействовать на процесс принятия решений, на социально-политические процедуры и общественное мнение "в желательном для Кремля виде".
В концепции обозначены основные задачи органов национальной безопасности Латвии, в частности действия по нейтрализации угрозы иностранных спецслужб для национальной безопасности страны и коллективной безопасности НАТО и ЕС.