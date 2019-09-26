Таможня Финляндии запустила сайт для туристов на русском языке

ХЕЛЬСИНКИ, 26 сен — РИА Новости. Таможня Финляндии запустила сайт на русском языке, где собраны советы и инструкции для туристов, касающиеся таможенных правил Евросоюза и Финляндии, рассказала РИА Новости старший таможенный инспектор Надья Пайнокаллио.

"По адресу matkalla.tulli.fi собраны ответы на наиболее часто задаваемые вопросы, касающиеся таможенных правил Финляндии, а также предварительная информация для лиц, уезжающих из этой страны. В данный момент информация предлагается туристам, пересекающим границу через пункт пропуска Нуйямаа. Услуга "Таможенная информация для туристов" доступна для смартфонов и других мобильных устройств до конца ноября", - рассказала Пайнокаллио.

Информация сгруппирована как для туристов, приезжающих в Финляндию из России, так и для направляющихся из Финляндии в Россию. Россияне при помощи этой услуги могут ознакомиться с ограничениями, касающимися лекарств, а при выезде из Финляндии получить информацию о покупках по системе tax-free.