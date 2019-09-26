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РИА Новости

Бесконтактную оплату через MirPay запустили 32 банка

16:43 26.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкЭмиссия карт национальной платежной системы "Мир"
Эмиссия карт национальной платежной системы Мир
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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КАЛИНИНГРАД, 26 сен - РИА Новости. Почти все крупнейшие российские банки уже запустили сервис бесконтактной оплаты MirPay, со Сбербанком в настоящее время ведутся переговоры, заявил глава НСПК, оператора платежной системы "Мир", Владимир Комлев.
"MirPay продолжает развиваться. Сегодня уже подключено 32 банка, то есть практически все крупнейшие эмитенты, кроме Сбербанка. С ними мы продолжаем общаться", - сказал он.
Пока сервис доступен только владельцам смартфонов на базе Android, но НСПК работает над дальнейшем развитием услуги.
"Что касается возможности платить ApplePay, GooglePay, ситуация такая - мы продолжаем работать и с одними, и с другими в попытке убедить реализовать их продукт для платежной системы "Мир", - добавил глава НСПК.
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MirPay был запущен в марте 2019 года, первыми к сервису подключились Россельхозбанк, банки РНКБ, "Центр-инвест", "СМП Банк", банк "Россия", Уральский банк реконструкции и развития, Московский кредитный банк и Промсвязьбанк. Позже к ним присоединились еще шесть банков: Альфа-банк, Почта Банк, "Уралсиб", "Ак Барс", Алмазэргиэнбанк и Азиатско-Тихоокеанский банк.
НСПК планирует подключить к своей системе оплаты товаров с помощью смартфона MirPay все ведущие российские банки.
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