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РИА Новости

Минфин не включал в трехлетний план приватизации "Аэрофлот" и РЖД

16:41 26.09.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов
Министр финансов РФ Антон Силуанов
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Министр финансов РФ Антон Силуанов. Архивное фото
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Минфин России не закладывал в план на 2020-2022 годы приватизацию "Аэрофлота", "Первого канала" и РЖД, сообщил журналистам первый вице-премьер - министр финансов России Антон Силуанов.
Ранее в четверг СМИ сообщили со ссылкой на источник, что Минфин считает целесообразным включить в трехлетний план приватизации "Аэрофлот", "Зарубежнефть", Государственную транспортную лизинговую компанию (ГТЛК), РЖД, "Первый канал".
"В планах на трехлетку этого нет", - ответил Силуанов журналистам на вопрос, правда ли, что Минфин планирует включить "Аэрофлот", "Первый канал" и РЖД в план приватизации.
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Государственная транспортная лизинговая компанияАэрофлотПервый канал (телеканал)Министерство финансов РФЗарубежнефтьРЖДРоссияЭкономика
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