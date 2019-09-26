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РИА Новости

В Ростовской области пресекли работу нарколаборатории

16:41 26.09.2019
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© РИА Новости / ФСБ РФСотрудник ФСБ России
Сотрудник ФСБ России
© РИА Новости / ФСБ РФ
Сотрудник ФСБ России. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 сен – РИА Новости. Оперативники пресекли работу нарколаборатории по производству и сбыту синтетических наркотиков в Куйбышевском районе Ростовской области, сообщает УФСБ России по региону.
По информации ведомства, двое жителей Ростова-на-Дону купили в сельской местности несколько домов, в которых оборудовали помещения для производства мефедрона. В сентябре в одном из своих домов они начали производить и фасовать наркотики для дальнейшего сбыта, отметили в управлении.
"При попытке реализации 17 килограмм наркотиков путем изготовления так называемых закладок в окрестностях Ростова-на-Дону были задержаны сотрудниками УФСБ России по Ростовской области", - сказан в информации.
Уголовные дела возбуждены по статье "Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических веществ". Фигурантам грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
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