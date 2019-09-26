В Ростовской области пресекли работу нарколаборатории

По информации ведомства, двое жителей Ростова-на-Дону купили в сельской местности несколько домов, в которых оборудовали помещения для производства мефедрона. В сентябре в одном из своих домов они начали производить и фасовать наркотики для дальнейшего сбыта, отметили в управлении.