В МИД прокомментировали призыв талибов бойкотировать выборы в Афганистане

"Это ожидаемо. Они всегда так делают и не признают такие выборы честными", - сказал Кабулов журналистам.

Президентские выборы должны пройти в Афганистане 28 сентября, прежде они неоднократно откладывались. Радикальная группировка "Талибан" ранее угрожала сорвать выборы. Примерно за две недели до выборов в Афганистане произошла череда терактов, жертвами которых стали десятки человек. Ответственность за них, по данным СМИ, взяли на себя талибы. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что, несмотря на атаки, выборы будут проведены.