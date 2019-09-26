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РИА Новости

В МИД прокомментировали призыв талибов бойкотировать выборы в Афганистане

16:35 26.09.2019
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© AFP 2019 / Noor MohammadСлужбы безопасности Афганистана на бронемашине в ходе продолжающейся битвы с боевиками группировки "Талибан" в районе Гереш провинции Гильменд
Службы безопасности Афганистана на бронемашине в ходе продолжающейся битвы с боевиками группировки Талибан в районе Гереш провинции Гильменд
© AFP 2019 / Noor Mohammad
Службы безопасности Афганистана на бронемашине в ходе продолжающейся битвы с боевиками группировки "Талибан" в районе Гереш провинции Гильменд. Архивное фото
ООН, 26 сен - РИА Новости. В Москве не удивлены призывом талибов бойкотировать выборы в Афганистане, заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.
"Это ожидаемо. Они всегда так делают и не признают такие выборы честными", - сказал Кабулов журналистам.
Президентские выборы должны пройти в Афганистане 28 сентября, прежде они неоднократно откладывались. Радикальная группировка "Талибан" ранее угрожала сорвать выборы. Примерно за две недели до выборов в Афганистане произошла череда терактов, жертвами которых стали десятки человек. Ответственность за них, по данным СМИ, взяли на себя талибы. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что, несмотря на атаки, выборы будут проведены.
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Замир КабуловМИД РФАфганистанТалибанООНРоссияВ мире
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