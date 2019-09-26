В МИД прокомментировали призыв талибов бойкотировать выборы в Афганистане

ООН, 26 сен - РИА Новости. В Москве не удивлены призывом талибов бойкотировать выборы в Афганистане, заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.
"Это ожидаемо. Они всегда так делают и не признают такие выборы честными", - сказал Кабулов журналистам.
Президентские выборы должны пройти в Афганистане 28 сентября, прежде они неоднократно откладывались. Радикальная группировка "Талибан" ранее угрожала сорвать выборы. Примерно за две недели до выборов в Афганистане произошла череда терактов, жертвами которых стали десятки человек. Ответственность за них, по данным СМИ, взяли на себя талибы. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что, несмотря на атаки, выборы будут проведены.
23 сентября, 16:27Сказано в эфиреЭксперт перечислил цели переброски террористов ИГ* в АфганистанАмериканские спецслужбы причастны к переброске боевиков "Исламского государства"* в северные районы Афганистана, сообщили в ФСБ. Эксперт Андрей Чупрыгин в эфире радио Sputnik обратил внимание, что подобная информация поступает также и из западных источников.