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РИА Новости

Россия будет содействовать возобновлению переговоров США и талибов

16:35 26.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСпецпредставитель президента РФ в Афганистане, директор Второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов
Спецпредставитель президента РФ в Афганистане, директор Второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Спецпредставитель президента РФ в Афганистане, директор Второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов . Архивное фото
ООН, 26 сен - РИА Новости. Россия будет содействовать скорейшему возобновлению переговоров между афганским радикальным движением "Талибан" и США, заявил журналистам спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента МИД России Замир Кабулов.
"Мы договорились вместе работать. Будем содействовать тому, чтобы это (возобновление переговоров США и талибов) произошло как можно скорее", - сказал Кабулов журналистам.
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Накануне в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН прошла встреча Кабулова со спецпредставителем США по Афганистану Залмаем Халилзадом.
В течение последних месяцев США вели переговоры с "Талибаном" об урегулировании в Афганистане. В начале сентября глава американской делегации на переговорах с талибами Залмай Халилзад заявил, что предварительный вариант соглашения предусматривает вывод на начальном этапе 5 тысяч из примерно 14 тысяч военнослужащих США, расквартированных в Афганистане, в течение следующих 135 дней. Однако затем подписание соглашения сорвалось из-за позиции американской администрации.
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Замир КабуловГенеральная Ассамблея ООНМИД РФАфганистанТалибанРоссияСШАВ мире
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