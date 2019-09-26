Россия будет содействовать возобновлению переговоров США и талибов

ООН, 26 сен - РИА Новости. Россия будет содействовать скорейшему возобновлению переговоров между афганским радикальным движением "Талибан" и США, заявил журналистам спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента МИД России Замир Кабулов.

"Мы договорились вместе работать. Будем содействовать тому, чтобы это (возобновление переговоров США и талибов) произошло как можно скорее", - сказал Кабулов журналистам.

Накануне в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН прошла встреча Кабулова со спецпредставителем США по Афганистану Залмаем Халилзадом.