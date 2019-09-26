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РИА Новости

Госдума приняла пакет законов о регулировании детского отдыха

16:32 26.09.2019 (обновлено: 17:03 26.09.2019)
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CC BY-SA 4.0 / сайт Государственной Думы РФ / Здание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
CC BY-SA 4.0 / сайт Государственной Думы РФ /
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла пакет законов, предусматривающих изменения в правовом регулировании организации отдыха детей.
Первым законопроектом предусматривается уточнить типологию детских лагерей, расширить перечень таких организаций, уточнить полномочия Минпросвещения России в этой сфере. Кроме того, к организациям отдыха детей и их оздоровления предлагается приравнять индивидуальных предпринимателей, оказывающих подобные услуги. Кроме того, предлагается вести региональные реестры организаций отдыха и оздоровления детей и установить перечень сведений, включаемых в такие реестры. Также проектом устанавливается запрет на оказание услуг по организации отдыха и оздоровления детей для тех лиц, которые не включены в такие реестры.
Изменения вступают в силу через 10 дней после официального опубликования, за исключением положений, касающихся новой типологии лагерей и запрета на работу для организаций, не включенных в реестр (для этих норм предусмотрен переходный период до 1 июня 2020 года). Организации отдыха детей и их оздоровления, осуществляющие деятельность в сфере организации отдыха и оздоровления детей, должны представить сведения, необходимые для включения их в реестр, до 1 мая 2020 года.
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Вторым законопроектом предусматривается установить административную ответственность за нарушение законодательства РФ в этой сфере, если организация или предприниматель оказывали соответствующие услуги, будучи не включенными в реестр: штраф для юрлиц и индивидуальных предпринимателей составит от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.
Отмечается, что данная ответственность не распространяется на организации и индивидуальных предпринимателей, которые исключены из реестра организаций отдыха детей и их оздоровления, при условии, что такие организации и индивидуальные предприниматели завершают исполнение принятых на себя обязательств по обеспечению отдыха и оздоровления детей и при этом отсутствует угроза причинения вреда жизни и здоровью детей.
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"Мы реализуем законодательные меры, направленные на повышение качества, а главное – безопасности детского отдыха. Уже действует закон, который усовершенствовал процедуру госзакупок в этой сфере – поставщики должны проходить предквалификационный отбор и соответствовать специальным требованиям, в первую очередь – организации безопасного отдыха детей", - напомнил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Также он подчеркнул важность того, что реестр таких организаций будет открыт и доступен в интернете. "Каждый родитель, прежде чем отправить своего ребенка на каникулы в лагерь, сможет проверить и убедиться в надежности фирмы, организующей отдых", - добавил он.
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ТуризмтуристыНовости - ТуризмГосдума РФВячеслав ВолодинРоссияОбщество
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