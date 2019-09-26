В Татарстане прокомментировали идею легализации многоженства

Ранее глава Духовного управления мусульман РФ шейх Равиль Гайнутдин заявил, что считает целесообразной легализацию многоженства в мусульманских регионах страны. Многоженство, как заявил он, гораздо лучше, чем "иметь 40 любовниц и не нести никакой ответственности" перед ними и внебрачными детьми. Данную позицию поддержал муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов, считающий, что легализация многоженства по всей России позволила бы решить ряд социальных проблем, вызванных существенным перевесом числа женщин относительно мужчин. По его мнению, данная практика имеет право на существование, тем более что некоторые религии это допускают. Легализация многоженства, уверен муфтий, стала бы гарантом соблюдения прав женщин.