Госдума утвердила отчет об исполнении бюджета за 2018 год

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Госдума на заседании в четверг приняла закон об исполнении федерального бюджета за 2018 год с профицитом 2,6% ВВП.
Документ предусматривает утверждение отчета об исполнении бюджета РФ за предыдущий год по доходам в сумме 19 триллионов 454,4 миллиарда рублей, что на 2,7% больше, чем прогнозировалось. При этом расходы бюджета составили 16 триллионов 713 миллиардов рублей, что на 1,8% меньше показателя сводной росписи, а профицит - 2 триллиона 741,4 миллиарда рублей, что на 28,2% больше устанавливавшегося показателя.
Инфляция в 2018 году составила 4,3%, а ВВП достиг 103,88 триллиона рублей, что на 2,24 триллиона рублей больше, чем было утверждено законом об бюджете. Главным результатом экономической политики в 2018 году стало исполнение всех принятых государством расходных обязательств и формирование условий для выполнения национальных проектов, направленных на достижение целей, поставленных в указе президента РФ.
Первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов, представляя отчет депутатам, напомнил, что темпы роста экономики в 2018 году составили 2,3%. "Это еще отстает от желаемой динамики развития, но тем не менее эти темпы являются самыми высокими, самыми быстрыми за период с 2012 года, и в два раза превышают среднегодовые темпы за последние 10 лет", - отметил он.
В 2018 году завершилась многолетняя консолидация бюджета, по сравнению с 2014 годом его зависимость от нефти и газа снизилась, и так называемый ненефтегазовый дефицит вышел на безопасный уровень – около 6% ВВП, продолжил глава Минфина. Такой же уровень, по его словам, предполагается обеспечивать и на предстоящую трехлетку. Силуанов напомнил, что впервые с 2011 года федеральный бюджет исполнен с профицитом - 2,6% ВВП, пополнялся Фонд национального благосостояния. "В прошлом году хорошо пополнялась казна – рост ненефтегазовых доходов, которые не связаны с нефтью и газом, 15% плюс к прошлому году", - отметил он.
"Счетная палата установила, что отчет об исполнении федерального бюджета за 2018 год по доходам и расходам и источникам финансирования является достоверным. Это главный вывод, который закладывается в закон об исполнении бюджета", - заявил председатель контрольного органа Алексей Кудрин, озвучивая позицию ведомства.
При этом он напомнил, что за последние три года, в том числе за 2018 год, правительство смогло снизить ненефтегазовый дефицит бюджета с 9,1% до 6,1 ВВП. "Это действительно сохранение высокой устойчивости нашей бюджетно-финансовой политики", - полагает глава Кудрин. Вместе с тем, по его словам, Счетная палата считает, что можно было "немного более плавно уменьшать такой ненефтегазовый дефицит, имея в виду, что, конечно, в перспективе, к 2024 году нам нужно иметь ненефтегазовый дефицит не выше 6%".
25 сентября, 15:10РИА НовостиСовфед утвердил глав комитетов по бюджету и по образованию