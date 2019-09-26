"Тау-Кен Самрук": перед нами стоят амбициозные задачи

Горнодобывающий сектор - один из "китов" экономики Казахстана. Отрасль отличается длинными циклами и дальними горизонтами планирования – основа успеха в будущем закладывается на годы и десятилетия вперед. О том, почему для долгосрочного развития важна вертикальная интеграция науки, геологии и металлургии, в интервью РИА Новости рассказал председатель правления национальной горнорудной компании "Тау-Кен Самрук" Канат Кудайберген.

- На днях стало известно о том, что аффинажный завод "Тау-Кен Алтын" получил сертификат "Good delivery". Как вы оцениваете это событие?

- Безусловно, это очень важное для нас событие. Завод прошел несколько этапов аудиторских проверок, эксперты лондонской биржи приезжали к нам, инспектировали технологические процессы, лабораторию, уровень квалификации специалистов. Завод смог подтвердить высочайшее качество и юридическую чистоту выпускаемого золота. Получение сертификата “Good delivery” Лондонской ассоциации участников рынка драгоценных металлов (The London Bullion Market Association, LBMA) повышает ценность аффинированного золота, выпущенного под маркой "Тау-Кен Алтын", как объекта инвестиций.

Алтын демонстрирует также хорошую производственную динамику – до конца года завод выйдет на проектную мощность по золоту – 25 тонн, при этом есть технологическая возможность аффинировать в два раза больше. Но здесь уже многое зависит от поставок сырья. Конечно, мы существенно продвинулись в вопросах работы с поставщиками, однако для того, чтобы говорить о двукратном увеличении производства, нужна более обширная сырьевая база.

- В последние годы много говорится о том, что геологоразведке не уделяется должного внимания, а горнодобывающие компании используют сырьевую базу, подготовленную еще в советские годы. Насколько, на Ваш взгляд, ситуация критична?

– Действительно, проблем тут много. На долю отечественных компаний приходится только пятая часть геофизических и геологических работ. Эта ситуация создает определенные стратегические риски в части экономического контроля над сырьевыми запасами. В начале сентября президент Касым-Жомарт Токаев поручил правительству разработать программу геологической разведки. Она должна учитывать прогноз спроса на минерально-сырьевые ресурсы в мире и потребности отечественных предприятий. Часто говорят, что в наших недрах лежит вся таблица Менделеева. Однако производим мы лишь несколько видов металлов. Наша задача – выяснить, где именно и что лежит, просчитать экономическую целесообразность добычи полезных ископаемых и определить требуемые для этого ресурсы.

- Что предпринимает "Тау-Кен Самрук" как национальная компания для поддержки геологоразведки и пополнения отечественной сырьевой базы?

- Мировой опыт показывает, что в геологоразведке в настоящее время лидируют так называемые "юниоры" - это сравнительно небольшие компании, которые не боятся рисков. Такие компании зачастую испытывают дефицит собственных средств. Поэтому мы разработали специальную программу "От юниора до чемпиона". Компаниям, ориентированным на геологоразведку, предлагается поддержка: финансовая, маркетинговая и экспертная. Финансирование на выгодных для юниоров условиях может быть осуществлено как за счёт собственных средств национальной компании или капитала наших стратегических партнеров, так и с привлечением заемного финансирования, выбор зависит от финансовой емкости проекта. Национальная компания готова вложить в перспективные проекты от 5 до 100 миллионов долларов.

"Тау-Кен Самрук" будет сопровождать геологоразведочный проект до определенной запланированной стадии: это может быть утверждение запасов по JORC, завершение разработки ТЭО, либо запуск производства. Очевидно, что участие крупного игрока, каким является национальная компания, существенно снизит риски, придаст уверенности бизнесу и финансовым институтам. Для возврата вложенных инвестиций предусмотрено несколько сценариев: это может быть продажа доли участия, выход на IPO или получение дивидендов, в зависимости от финансовых возможностей проекта. Таким образом, государство, как миноритарный участник, частично берёт на себя риски, при этом уверенно рассчитывая на получение прибыли. Если вы ведете разведку на одном участке, вы можете выиграть или проиграть. Если вы работаете сразу на многих участках, итоговый выигрыш гарантирован: доходы от эксплуатации одного интересного месторождения многократно перекрывают затраты на геологоразведку на многих участках.

–Достаточно ли в Казахстане специалистов требуемой квалификации?

– У Казахстана – отличная школа геологоразведки. Надо понимать, что проблема не столько в нехватке специалистов, сколько в отсутствии должного уровня взаимодействия между учеными, технологами и производственниками. Весной мы подписали соглашение о создании совместного предприятия с Satbayev University (бывший Казахский национальный технический университет им. К.И. Сатпаева). Это будет научно-исследовательский центр, НИЦ. В рамках этого центра специалисты "Тау-Кен Самрук" и ученые университета направят свои усилия на разработку и внедрение инновационных технологий в геологоразведку, добычу и переработку сырья. Это первый, но очень важный шаг на пути к созданию вертикально интегрированного холдинга, который даст мощный толчок полноценному развитию отрасли.

Специалисты НИЦ на опытно-промышленной базе будут проводить научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по принципу "единого окна", обеспечивая сопровождение всех этапов, от геологоразведки до промышленной переработки. Любая компания сможет обратиться в НИЦ и не тратить больше время и деньги на привлечение экспатов или отправку геологических образцов за рубеж.

Это очень амбициозный проект. Для его реализации будут созданы работающие в режиме тестовых центров опытно-промышленные участки – обогатительный, гидрометаллургический, пирометаллургический. Мы создадим и сертифицируем по международным стандартам исследовательские лаборатории (аналитическую, горных технологий и геотехнологических процессов, физико-химических методов анализа, минералогическую, рудоподготовки и обогащения, гидрометаллургии и пирометаллургии).

– То есть, НИЦ будет заниматься решением вопросов, лежащих как в научной, так и практической плоскостях?

– Да, именно так. В Казахстане, например, нет современного кернохранилища. Как библиотека собирает книги, так кернохранилище собирает, документирует и систематизирует керны- образцы пород. Часто невозможно целиком обработать данные с одного разведываемого участка. Бывает, что компания ищет, например, цинк, а в образцах обнаруживается, допустим, молибден. Конкретно этой компании он не нужен, но через несколько лет он может понадобится другому предприятию. Кернохранилище позволяет резко ускорить исследовательские работы, сэкономить и время, и деньги. Значит, мы будем делать кернохранилище, создавать необходимую инфраструктуру и готовить специалистов для работы в нем, осваивать технологии. Но, естественно, вопрос с кернохранилищами – далеко не единственный, задачи по отрасли гораздо шире. Речь идет о формировании полноценной инфраструктуры для горнорудной отрасли.

- В последнее время звучат опасения, что объединение активов государства в единый вертикально-интегрированный холдинг создаст препятствия для конкуренции и вынудит небольшие компании уйти с рынка. Насколько эти опасения обоснованы?

- Это абсолютно не верное понимание. Вертикальная интеграция не будет работать в узкокорпоративных интересах и препятствовать адекватной конкуренции на рынке. Напротив, она создаст дополнительные стимулы для развития здоровой конкурентной среды. Мы, как национальная компания, своей главной задачей видим формирование комфортных условий для всех предприятий, как крупных, так и небольших. Образно говоря, мы создаём добротную широкую дорогу, беспрепятственно пользоваться которой смогут все участники рынка.

В конечном итоге, это будет выгодно всем: во-первых, предприятия смогут снизить себестоимость добычи за счет существенного удешевления соответствующих международным стандартам исследований. Это очень важно, особенно для юниоров, о мерах поддержки которых мы уже упоминали. Во-вторых, объединение научного потенциала Satbayev University и практического опыта компании Тау-Кен Самрук обещает дать серьезные подвижки в развитии прикладной науки, а это, в свою очередь, усилит инновационно-технологический потенциал всего горнорудного сектора.