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РИА Новости

В Новосибирске потушили пожар в пятиэтажке

16:18 26.09.2019
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© Фото : пресс-служба Главного управления МЧС России по Новосибирской области Кровля пятиэтажки загорелась на площади в 400 "квадратов" в Новосибирске
Кровля пятиэтажки загорелась на площади в 400 квадратов в Новосибирске
© Фото : пресс-служба Главного управления МЧС России по Новосибирской области
Кровля пятиэтажки загорелась на площади в 400 "квадратов" в Новосибирске
НОВОСИБИРСК, 26 сен - РИА Новости. Пожар в пятиэтажном жилом доме с административными помещениями в Железнодорожной районе Новосибирска потушен, пострадавших нет, сообщает ГУ МЧС по региону.
"Пожарные МЧС России с помощью специальной высотной техники ликвидировали открытое горение на крыше многоквартирного пятиэтажного жилого дома. Им удалось не допустить распространения огня на ту часть кровли, которая осталась неповрежденной, и локализовать крупный пожар за один час", - говорится в сообщении.
Сотрудник пожарно-спасательного подразделения МЧС
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В ведомстве уточнили, что пожарные проверили все квартиры, эвакуировали 34 человек, в том числе троих детей и инвалида. Информации о пострадавших не поступало.
Для временного размещения жильцов мэрия Новосибирска предоставила два автобуса, где эвакуированные люди ожидали возвращение в квартиры. Ведется проливка и разбор горевших конструкций.
"Оперативная группа Центра управления в кризисных ситуациях квадрокоптером обследует здание с воздуха. Кроме того, при помощи тепловизора пожарные проверяют все квартиры на верхних этажах, чтобы исключить наличие скрытых очагов тления", - рассказали в ГУ МЧС. Причина пожара устанавливается.
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