В Хэйлунцзяне создадут зону свободной торговли с Россией

МОСКВА, 26 сен - " Проект "Россия-Китай: главное . В китайской провинции Хэйлунцзян создадут пилотную зону свободной торговли (ЗСТ) для повышения уровня торгово-экономического сотрудничества Китая и России.

Провинция Хэйлунцзян имеет протяженность границы с Россией длиной 2981 км, а также 15 государственных КПП первого класса. В совокупном объеме на долю Хэйлунцзяна приходится около 25% товарооборота между Китаем и Россией.

ЗСТ в Хэйлунцзяне будет занимать площадь в 119,85 квадратного километра и делиться на 3 района: площадь ЗСТ в Харбине составляет 79,86 квадратного километра, площадь ЗСТ в Хэйхэ – 20 квадратных метров, и площадь ЗСТ в Суйфэньхэ, включая комплексную бондовую зону с площадью в 1,8 квадратного километра, составит 19,99 квадратного километра.

Каждый из трёх районов обладает собственными преимуществами и функциями для продвижения регионального и общенационального развития. В районе ЗСТ Харбина акцент будет делаться на развитии комплексного сотрудничества с Северо-Восточной Азией и Россией, а также на создании государственного логистического узла.

Новый район Харбина – естественный новый район государственной категории, который, главным образом, служит районом для сотрудничества с Россией. Глава Коммерческого управления нового района Харбина Сюй Тао сообщил, что в 2018 году объем товарооборота с Россией превысил отметку в 30 миллионов долларов, объем финансовых потоков, поступивших в российские банки в китайской валюте, превысил 100 миллионов юаней. Он также добавил, что в новом районе Харбина уже сформированы платформы сотрудничества с Россией в сферах торговли, науки и техники, финансовых услуг, культуры, образования и информации.

В районе ЗСТ города Хэйхэ усилия сосредоточены на формировании трансграничного производственного кластера и образцово-показательной зоны сотрудничества между приграничными городами. 18 июля 2019 года был запущен проект по строительству канатной дороги через реку Хэйлунцзян (Амур). Канатная дорога свяжет китайский Хэйхэ и российский Благовещенск, которые являются городами-побратимами и имеют исторические социально-экономические связи. В конце мая 2019 года была завершена стыковка китайской и российской частей автодорожного моста между Хэйхэ и Благовещенском через реку Хэйлунцзян (Амур). Эксперт по приграничному экономическому сотрудничеству города Хэйхэ Инь Хунмэй отмечает, что строительство трансграничной инфраструктуры между Китаем и Россией содействует формированию транспортной системы, охватывающей Дальневосточный регион России, созданию нового евразийского маршрута перевозок, а также формированию прямых, более удобных логистических и пассажирских каналов. Город Суйфэньхэ является важным узлом и платформой в рамках строительства "Одного пояса и одного пути" и экономического коридора Китай-Монголия-Россия. Глава Коммерческого управления города Суйфэньхэ Лю Цзаймин заявил, что район ЗСТ в Суйфэньхэ расширит усилия для упрощения процедур торговли, содействия либерализации инвестиций, развития инноваций в сфере финансового управления и обслуживания.