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РИА Новости
Россия-Китай: Главное

В Хэйлунцзяне создадут зону свободной торговли с Россией

16:17 26.09.2019
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкГород Харбин
Город Харбин
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 26 сен - Проект "Россия-Китай: главное". В китайской провинции Хэйлунцзян создадут пилотную зону свободной торговли (ЗСТ) для повышения уровня торгово-экономического сотрудничества Китая и России.
Провинция Хэйлунцзян имеет протяженность границы с Россией длиной 2981 км, а также 15 государственных КПП первого класса. В совокупном объеме на долю Хэйлунцзяна приходится около 25% товарооборота между Китаем и Россией.
ЗСТ в Хэйлунцзяне будет занимать площадь в 119,85 квадратного километра и делиться на 3 района: площадь ЗСТ в Харбине составляет 79,86 квадратного километра, площадь ЗСТ в Хэйхэ – 20 квадратных метров, и площадь ЗСТ в Суйфэньхэ, включая комплексную бондовую зону с площадью в 1,8 квадратного километра, составит 19,99 квадратного километра.
Каждый из трёх районов обладает собственными преимуществами и функциями для продвижения регионального и общенационального развития. В районе ЗСТ Харбина акцент будет делаться на развитии комплексного сотрудничества с Северо-Восточной Азией и Россией, а также на создании государственного логистического узла.
Новый район Харбина – естественный новый район государственной категории, который, главным образом, служит районом для сотрудничества с Россией. Глава Коммерческого управления нового района Харбина Сюй Тао сообщил, что в 2018 году объем товарооборота с Россией превысил отметку в 30 миллионов долларов, объем финансовых потоков, поступивших в российские банки в китайской валюте, превысил 100 миллионов юаней. Он также добавил, что в новом районе Харбина уже сформированы платформы сотрудничества с Россией в сферах торговли, науки и техники, финансовых услуг, культуры, образования и информации.
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В районе ЗСТ города Хэйхэ усилия сосредоточены на формировании трансграничного производственного кластера и образцово-показательной зоны сотрудничества между приграничными городами. 18 июля 2019 года был запущен проект по строительству канатной дороги через реку Хэйлунцзян (Амур). Канатная дорога свяжет китайский Хэйхэ и российский Благовещенск, которые являются городами-побратимами и имеют исторические социально-экономические связи. В конце мая 2019 года была завершена стыковка китайской и российской частей автодорожного моста между Хэйхэ и Благовещенском через реку Хэйлунцзян (Амур). Эксперт по приграничному экономическому сотрудничеству города Хэйхэ Инь Хунмэй отмечает, что строительство трансграничной инфраструктуры между Китаем и Россией содействует формированию транспортной системы, охватывающей Дальневосточный регион России, созданию нового евразийского маршрута перевозок, а также формированию прямых, более удобных логистических и пассажирских каналов. Город Суйфэньхэ является важным узлом и платформой в рамках строительства "Одного пояса и одного пути" и экономического коридора Китай-Монголия-Россия. Глава Коммерческого управления города Суйфэньхэ Лю Цзаймин заявил, что район ЗСТ в Суйфэньхэ расширит усилия для упрощения процедур торговли, содействия либерализации инвестиций, развития инноваций в сфере финансового управления и обслуживания.
Директор Института России при Академии общественных наук провинции Хэйлунцзян Ма Юцзюнь полагает, что решение о создании ЗСТ в Хэйлунцзяне будет способствовать повышению уровня и качества открытости провинции внешнему миру, а также придаст новый импульс китайско-российскому сотрудничеству для выхода на новый уровень.
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Россия-Китай: ГлавноеКитайРоссияЭкономика
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