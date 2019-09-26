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РИА Новости
Война в Сирии

Командир полка рассказал о защите Хмеймима и Тартуса от воздушных атак

16:17 26.09.2019
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© РИА Новости / Дмитрий Виноградов / Перейти в фотобанкЗенитно-ракетный комплекс С-400
Зенитно-ракетный комплекс С-400
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
Перейти в фотобанк
ХМЕЙМИМ (Сирия), 26 сен - РИА Новости. Командир зенитного ракетного полка, базирующегося на аэродроме Хмеймим в Сирии, рассказал о защите авиабазы и порта в Тартусе от воздушных атак боевиков.
По его словам, в задачи полка входит прикрытие объектов на территории авиабазы Хмеймим и порта базирования Тартус от ударов беспилотных летательных аппаратов и реактивных снарядов, а также от тактической авиации и крылатых ракет.
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"Здесь создана эшелонированная система ПВО, которая включает в себя комплексы дальнего действия ЗРС С-400 и комплексы ближнего действия "Тор-М2" и "Панцирь-С1", - сказал он.
Командир подчеркнул, что благодаря этим средствам у военных есть возможность уничтожать все виды воздушных объектов на дальности от 20 километров до 250 километров.
"Зенитный ракетный комплекс "Тор-М2" и зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" эффективно справляются с задачами уничтожения малоразмерных беспилотных летательных аппаратов, которые имеют малую эффективную поверхность рассеивания, а также с высокоскоростными снарядами реактивных систем залпового огня промышленного и кустарного производства, которые активно используют боевики", - рассказал он.
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По его словам, вся информация о воздушной обстановке собирается от радиолокационных средств радиотехнического батальона, а также от собственных средств разведки командного пункта полка и зенитных ракетных дивизионов.
"Управление боевыми действиями производится в полностью автоматизированном режиме, начиная от момента обнаружения воздушных объектов и взятия их на сопровождение, до момента принятия решения на уничтожение воздушных целей", - заключил командир полка.
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Война в СирииТор (зенитный ракетный комплекс)Панцирь-С1С-400 «Триумф»Тартус (город)СирияРоссияВ мире
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