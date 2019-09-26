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РИА Новости

В ДНР отвергли идею Лукашенко о миротворцах в Донбассе

16:15 26.09.2019 (обновлено: 18:58 26.09.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГлава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин
© РИА Новости / Илья Питалев
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Глава ДНР Денис Пушилин. Архивное фото
ДОНЕЦК, 26 сен — РИА Новости. Самопровозглашенная Донецкая народная республика не нуждается во введении миротворческого контингента Белоруссии в Донбасс для обеспечения порядка на своей территории и границах, сообщила пресс-служба главы ДНР Дениса Пушилина.

"С этими задачами самостоятельно и вполне эффективно справляются собственные правоохранительные органы республики. <...> Поэтому предложение белорусского руководства о введении на нашей границе их контингента мы с благодарностью отклоняем", — говорится в заявлении Пушилина.

Пушилин добавил, что Белоруссия уже внесла свой вклад в мирный процесс, поскольку именно в Минске проводятся встречи контактной группы по урегулированию конфликта.
Ранее президент Республики Беларусь Александр Лукашенко заявил о готовности ввести миротворцев в Донбасс и взять под контроль участок украино-российской границы.
По его словам, он придерживается позиции "единой и неделимой" Украины, и для урегулирования конфликта необходимо перейти к конкретным действиям, так как за эти годы ситуация в регионе серьезно изменилась. Однако Лукашенко подчеркнул, что Минск "не намерен напрашиваться в миротворцы" и готов подключиться к урегулированию конфликта, "если его попросят".
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Ситуация в ДНР и ЛНРДНРДонбассДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
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