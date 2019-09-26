В ДНР отвергли идею Лукашенко о миротворцах в Донбассе

ДОНЕЦК, 26 сен — РИА Новости. Самопровозглашенная Донецкая народная республика не нуждается во введении миротворческого контингента Белоруссии в Донбасс для обеспечения порядка на своей территории и границах, сообщила пресс-служба главы ДНР Дениса Пушилина.

"С этими задачами самостоятельно и вполне эффективно справляются собственные правоохранительные органы республики. <...> Поэтому предложение белорусского руководства о введении на нашей границе их контингента мы с благодарностью отклоняем", — говорится в заявлении Пушилина.

По его словам, он придерживается позиции "единой и неделимой" Украины, и для урегулирования конфликта необходимо перейти к конкретным действиям, так как за эти годы ситуация в регионе серьезно изменилась. Однако Лукашенко подчеркнул, что Минск "не намерен напрашиваться в миротворцы" и готов подключиться к урегулированию конфликта, "если его попросят".