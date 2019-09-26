"Газпром нефть" создаст Цифровой дом для разработчиков и клиентов

МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Компания "Газпром нефть" планирует в 2020 году открыть в Санкт-Петербурге Цифровой дом, в котором будут работать команды разработчиков в области искусственного интеллекта, робототехники, беспилотных аппаратов и промышленной цифровой трансформации, говорится в сообщении компании.

Более 300 программистов и инженеров разместятся на острове Новая Голландия после реставрации здания корпуса N12. Особенностью Цифрового дома станет совмещение рабочего пространства и открытых общественных зон, которые смогут посетить все желающие. Для гостей дома будет организована выставочная площадка, а также технологический лекторий "Газпром нефти". В специальной демо-зоне здания можно будет протестировать интерфейсы будущих цифровых сервисов компании перед их официальным запуском.

Цифровой дом станет частью экосистемы цифровой трансформации "Газпром нефти". Он объединит центры компетенций из разных отраслевых направлений (геологоразведки, добычи, нефтепереработки и сбыта). Их кросс-функциональное взаимодействие ускорит тиражирование флагманских цифровых проектов по всем активам компании, а также обеспечит новый уровень развития клиентских сервисов.