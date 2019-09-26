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РИА Новости

"Газпром нефть" создаст Цифровой дом для разработчиков и клиентов

16:07 26.09.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСтенд "Газпром" на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме 2017.
Стенд Газпром на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме 2017.
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Компания "Газпром нефть" планирует в 2020 году открыть в Санкт-Петербурге Цифровой дом, в котором будут работать команды разработчиков в области искусственного интеллекта, робототехники, беспилотных аппаратов и промышленной цифровой трансформации, говорится в сообщении компании.
Более 300 программистов и инженеров разместятся на острове Новая Голландия после реставрации здания корпуса N12. Особенностью Цифрового дома станет совмещение рабочего пространства и открытых общественных зон, которые смогут посетить все желающие. Для гостей дома будет организована выставочная площадка, а также технологический лекторий "Газпром нефти". В специальной демо-зоне здания можно будет протестировать интерфейсы будущих цифровых сервисов компании перед их официальным запуском.
Цифровой дом станет частью экосистемы цифровой трансформации "Газпром нефти". Он объединит центры компетенций из разных отраслевых направлений (геологоразведки, добычи, нефтепереработки и сбыта). Их кросс-функциональное взаимодействие ускорит тиражирование флагманских цифровых проектов по всем активам компании, а также обеспечит новый уровень развития клиентских сервисов.
"Цифровой дом станет еще одним драйвером наших технологических проектов, наряду с действующими в Петербурге научными и инженерными центрами компании. Мы продолжаем развивать в городе инновационный кластер, привлекая к сотрудничеству все ведущие вузы и команды разработчиков. Концепция нового пространства позволяет каждому стать частью нашего общего дела, успех которого основан на обмене идеями и технологическими знаниями", - цитируется в пресс-релизе директор по цифровой трансформации "Газпром нефти" Андрей Белевцев.
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Газпром нефтьСанкт-ПетербургНовости компаний - Экономика
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